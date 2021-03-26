Глава Дагестана вмешался в историю матери с татуировками, вернувшей через суд троих детей

Фото: личный архив Нины Церетиловой и пресс-служба главы Дагестана

На сессии Народного собрания Дагестана исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов поручил министру внутренних дел разобраться в истории многодетной матери, которую суд прошлым летом лишил детей из-за наличия тату и пирсинга, основываясь на записях с ее странички в соцсети.

В Верховном суде Дагестана 24 марта текущего года 33-летняя жительница Махачкалы Нина Церетилова сумела отменить решение Кировского районного суда об определении сыновей и дочери на постоянное места жительства к отцу, не принимавшего фактического участия в их воспитании и чья задолженность по алиментам – 800 тысяч рублей. Но решение суда не исполнено. Мать даже не знает, где бывший муж, с которым она в разводе уже 9 лет, прячет ее детей.

Нина с детства носила хиджаб и терпела насилие, а теперь стала «белой вороной». Фото: личный архив Нины Церетиловой

В этой связи Сергей Меликов заявил о недопустимости «возвращения республики в средневековье» и потребовал от главы МВД Абдурашида Магомедова подключиться к ситуации с исполнением решения Верховного суда. Он подчеркнул, что «такие вещи республику не красят». Недопустимо поддаваться эмоциям, принимая решения, не соответствующие 21 веку, прокомментировал Меликов прошлогоднее решение городского суда Махачкалы.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Накануне Нина Церетилова сообщила, что один из четырех адвокатов бывшего супруга сказал ей «искать детей в Грозном». Отец детей Магомед Церетилов пояснил, что сыновья и дочь сами не желают возвращаться. С его слов, дело не только в ее внешнем виде, а в том, что она снимает видео с танцами на установленном в ее кухне пилоне, ради шутки переодевала младшего сына в девочку и называла его по женскому имени, а также получила административное наказание за нанесение побоев дочери.

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