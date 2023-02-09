Настоящие горцы: несколько часов дагестанцы несли по сугробам больную женщину к врачам

Скорая не смогла проехать к пациентке из-за снега. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители небольшого горного селения Хутрах в Дагестане совершили настоящий подвиг – спасли односельчанку, которой потребовалась срочная медицинская помощь. По дорогам, занесенных полуметровым слоем снега, машина скорой помощи проехать не смогла. Жизнь 46-летней женщины оказалась в опасности, но на выручку пришли местные жители.

Мужчины селения несли больную на носилках к машине неотложной помощи. Фото: стоп-кадр видео

Практически все проживающие в селе мужчины вызвались доставить односельчанку к врачам. Женщину укатали в теплое одеяло, уложили на носилки и буквально на руках вынесли из заснеженного Хутраха.

По словам одного из участников спасательной операции, мужчины поочередно протаптывали тропу, проваливаясь по колено в сугробы. Таким образом они преодолели более двух километров пути и донесли больную женщину к месту, куда смогла доехать неотложка.

Машина скорой помощи успешно доставила ее в больницу районного центра. Сейчас жительнице Хутраха оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее жизнь вне опасности.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда жители горных селений объединяются, чтобы помочь землякам. Так, год назад, в январе 2022-го, экстренная помощь потребовалась беременной женщине из Хушета. Ее несколько часов несли на носилках по горным тропам, чтобы доставить в больницу.

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