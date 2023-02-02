Рамзан Кадыров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парламент Чечни рассматривает новые поправки в республиканскую конституцию. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте законодательного органа, изменения касаются статуса главы региона – его предложили называть «Мекхан Да», что переводится как «отец народа» или – дословно – «государственный отец».

Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Авторами поправки статьи 63 конституции Чечни считаются 20 депутатов. Лидером инициативной группы стал председатель парламента республики Магомед Даудов. Отметим, что статус «отца народа», по замыслу законодателей, будет носить не лично действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, а каждый лидер республики.

Накануне в Татарстане решили ускорить переходный процесс. Предполагалось, что после выборов в 2025 году руководитель региона больше не будет называться «президентом Татарстана», а примет статус «раиса – главы республики». 27 января 2023 года местный парламент вынес на обсуждение поправку в конституцию.

Отметим, что Рамзан Кадыров отказался от статуса президента Чечни еще в 2010 году. Инициатива об отмене президентских должностей в республиках РФ исходила как раз от чеченского лидера. Предложение тогда поддержал бывший президент России Дмитрий Медведев. Первыми на такие изменения пошли все главы республик Северного Кавказа.

Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров – глава Чечни с апреля 2007 года. За полтора десятилетия в руководстве республики политик заслужил множество государственных наград, в том числе – звание Героя России.

– Посмотрите, как выглядит сегодня Грозный. Рамзан Кадыров сам лично принимает участие в военных действиях на территории региона. Его не остановить, под пули лезет. Я считаю, что Рамзану Кадырову надо не только Героя России давать, а Героя труда, но он еще молод для такой награды, – объяснял присвоение звания Кадырову президент России Владимир Путин.

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