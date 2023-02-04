Яркое пламя и столб черного дыма до небес: в Дагестане сгорела туристическая маршрутка

Маршрутка с туристами загорелась в Дагестане. Фото: скриншот

В Дагестане микроавтобус с туристами загорелся во время движения по трассе. Инцидент произошел в Хунзахском районе, во время туристической поездки. Всем пассажирам удалось экстренно эвакуироваться.

По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный двигатель. Микроавтобус направлялся к озеру Мочох, известно, что среди пассажиров было много детей. Видеозапись с горящей маршруткой и огромным столбом черного дыма стала распространяться в местных пабликах ранним утром.

- Машина сгорела, дети остались на горке, мы вывели их всех, ждем пожарных - комментирует кадры происшествия автор видеоролика.

Микроавтобус сгорел дотла, к счастью, водитель и туристы не пострадали.

В пресс-службе МВД Дагестан корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили возгорание микроавтобуса в Хунзахском районе. Материал дополняется.

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