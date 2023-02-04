Сдался полиции: неадекватный стрелок, ранивший двух человек в Махачкале, пришел с повинной

Стрелок, ранивший двух человек в Махачкале, пришел с повинной.

Житель Махачкалы, стрелявший в городе из охотничьего ружья 25 января 2023 года, пришел с повинной в правоохранительные органы. Об этом рассказали в управлении СКР по Дагестану.

Напомним, 25 января в Махачкале появился неадекватный стрелок. Мужчина разгуливал по улицам города с дробовиком, целился в прохожих и стрелял в воздух. Очевидцы сообщили в полицию, что стрелок находится на проспекте Расула Гамзатова в районе дома №18. Был объявлен план перехват.

Сотрудники полиции выяснили, что стрельба произошла во время конфликта двух дагестанцев. В разгар ссоры один из них достал оружие и стал стрелять. Неизвестный ранил из дробовика двух мужчин.

- Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован, - уточнили в МВД по Дагестану.

4 феврале в СУ СКР по республике Дагестан опубликовали пресс-релиз с сообщением, что устроивший стрельбу в Махачкале мужчина найден. Он сам пришел в полицию.

- 3 февраля 2023 года подозреваемый написал заявление о явке с повинной. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

Стрелок, которого разыскивали 10 дней, задержан. Он подозревается в покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

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