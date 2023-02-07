Кладбище животных: жуткие зверства живодеров в Северной Осетии обсуждают в сети

Бездомные животные оказались под прицелом живодеров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Северной Осетии неизвестные устроили массовую травлю и отстрел бездомных животных.

О жутких зверствах живодеров в Кировском районе республики рассказали в социальных сетях местные жители. Пользователи сети опубликовали страшные кадры со свалки, где образовалось целое кладбище животных.

По словам жителей Эльхотово, живодеры в течение недели отстреливали всех подряд. И это далеко не первый случай массового уничтожения бездомных животных!

- Ни для кого ни секрет, что отстрел животных запрещен законом. Но в Эльхотово живодёрам закон не писан. В течение недели отстреляли всех подряд и тупо выгрузили на свалке, так же, как и в прошлом году. Вместо помощи в стерилизации - травля, затем отстрел. Так же легче! – рассказывают очевидцы.

Под прицелом оказались даже «хвостики» в ошейниках, несмотря на то, что они были привиты и стерилизованы.

- Убили в том числе привитых и стерилизованных нами животных, в ошейниках, которые годами жили рядом и никого не беспокоили. Надеюсь, у вас отсохнут руки, которыми вы убивали напуганных собак, - обратился к живодерам через социальные сети один из жителей селения.

Тем временем местные власти оказались не в курсе ситуации с травлей и отстрелом животных.

- На сегодняшний день не было ни одной жалобы от местных жителей, - сказал в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Петр Савлохов, замглавы администрации Эльхотовского сельского поселения.

Официальных комментариев от правоохранительных структур также не поступало.

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