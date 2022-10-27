«Других вопросов не должно быть у мужиков»: артист Алихан Магомедрагимов пополнил ряды бойцов СВО

Ашуг Алихан решил пойти в добровольцы. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Жители Дагестана продолжают продолжают пополнять ряды добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной операции. Среди них - многодетные отцы, мужчины пенсионного возраста, чиновники и даже артисты.

Так, одним из первых с начала частичной мобилизации в военкомат явился ашуг Алихан Магомедрагимов. О том, что артист отправится на СВО рассказал глава Махачкалы Салман Дадаев.

- Ещё ни один день после объявления Верховным главнокомандующим частичной мобилизации не прошёл без прибытия добровольцев в военный комиссариат Махачкалы. Среди добровольцев, изъявивших желание направиться в зону проведения специальной военной операции, известный дагестанец и махачкалинец, певец (ашуг), режиссёр, актёр, руководитель киностудии «Алпан-фильм» и благотворительного фонда им. Хаджи-Давуда Алихан Магомедрагимов,- сообщил глава администрации Махачкалы Дадаев.

Сам же артист заявил, что сейчас у мужчин и не должно возникать других вопросов.

- Настроение боевое! Надо защищать свою Родину, вот и все. Других вопросов не должно быть у мужиков, - сказал Магомедрагимов.

Он рассказал, что в свое время служил на острове Русском на тихоокеанском флоте, а сейчас пришло время встать на защиту родной страны.

Глава Махачкалы пожелал артисту крепкого здоровья и везения.

- Алихан, дагестанцы и махачкалинцы гордятся тобой! Желаем тебе крепкого здоровья, вернуться домой живым и невредимым! Пусть хранит тебя и всех наших ребят Всевышний! - сказал Дадаев.

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