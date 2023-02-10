Кадырова сделали «отцом народа» в Чечне. Что это значит

Рамзан Кадыров

Парламент Чечни принял поправки в республиканскую конституцию, касающуюся статуса руководителя региона. Теперь его будут называть «Мекхан Да», что переводится как «отец народа» или – дословно – «государственный отец». Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

– Законом уточняется должность главы региона на чеченском языке – "Мехк-Да". Цель данного изменения - установить единообразие в употреблении наименования должности главы республики на чеченском языке, – объяснил председатель, почему законодатели решили разработать такой законопроект.

Авторами поправки 63-й статьи конституции Чечни считают 20 депутатов, лидером инициаторов стал Даудов. Отмечается, что статус «отца народа» будет носить не лично действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, а каждый лидер республики.

Рамзан Кадыров

Кардинальные изменения грядут в статусе главы Татарстана, где "решили ускорить переходный период". Ранее принимали решение, что с 2025 года руководитель республики перестанет быть "президентом" и примет статус "раиса – главы республики". 27 января 2023 года местный парламент досрочно вынес на обсуждение соответствующую поправку в конституцию.

Отметим, что Рамзан Кадыров отказался от статуса президента Чечни еще в 2010 году – он как раз был автором такой инициативы на федеральном уровне. Предложение поддержал бывший президент России Дмитрий Медведев, и все главы республик Северного Кавказа первыми пошли на такое.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. За заслуги перед республикой и страной он получил множество наград, в том числе – звание Героя России.

Рамзан Кадыров

– Посмотрите, как выглядит сегодня Грозный. Рамзан Кадыров сам лично принимает участие в военных действиях на территории региона. Его не остановить, под пули лезет. Я считаю, что Рамзану Кадырову надо не только Героя России давать, а Героя труда, но он еще молод для такой награды, – объяснял президент России Владимир Путин, почему решил присвоить награду Кадырову.