В Госдуме Семена Слепакова предложили лишить гражданства России. Фото: Андрей КУТУЗОВ и личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

- Он тут недавно, нацистам в угоду, сбацал про «русскую маму» народу. Вот и узнали все матери враз - кто тут поэт, кто - бесстыжая мразь, - жестко ответил Рамзан Кадыров на «Колыбельную» Семена Слепакова через две с половиной недели после ее выхода.

И это только отрывок из стихотворения чеченского лидера в 10 строф. Кадыров назвал Семена «кучей» и « непонятым гением», иронично сравнив с титанами русской поэзии: Пушкиным, Есениным, Блоком, Бродским и Фетом.

- Как филигранно, воздействием шутки, он напрягает людские желудки. И, не дай Бог, если что-то острее, жди симптоматику от диареи! - высмеял политик творчество Слепакова.

Покинувший России комик и шоумен критиковал СВО не один раз. Но выпущенная им 24 января песня оказалась как никогда подлой и циничной:

- Баюшки баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник - мэр обещал, - с издевкой пел Слепаков, обосновавшись со всей семьей в Израиле.

- Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты - где-нибудь «дома». Жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве? - закончил свое стихотворение Рамзан Кадыров.

Напомним, что Семена Слепакова требуют признать иноагентом и даже лишить гражданства России. С первой инициативой выступил глава Фонда защиты исторического наследия Александр Карабанов - он направил соответствующее письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Навсегда изгнать из страны предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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