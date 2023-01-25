«Оскорбил наших матерей»: Слепакова хотят признать иноагентом после циничной песни о русских бойцах

Семен Слепаков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев резко высказался по поводу авторской песни Семена Слепакова, в которой он в циничной форме высмеял гибель российских военнослужащих, участвующих в специальной операции. Парламентарий считает, что артист должен ответить перед законом за такое творчество.

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, что Семен Слепаков навсегда покинул Россию, стало известно осенью 2022 года. С начала спецоперации на Украине шли бесчисленные разговоры об этом, но юморист отбивался от слухов, уверяя, что уезжает заграницу на время. В сентябре комик уехал в Израиль на гастроли и на одном из концертов заявил о репатриации. Он рассказал зрителям, что все это время добивался аудиенции в израильском консульстве в Москве, но очередь была огромной. С контактами нужных людей, которые помогли ускорить процесс, помогли знакомые.

– Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством.

Сейчас Слепаков с семьей живет в Тель-Авиве и посредствам творчества, видимо, сжигает все мосты с Россией. 25 января в сети появилась песня юмориста из Пятигорска "Колыбельная", в которой поет от лица российской матери. По сюжету лирический герой сожалеет, что ее трехлетний сын слишком мал, чтобы защищать Родину, а средний сын "оказался предателем" и уехал в Европу заниматься IT-технологиями. Кульминацией песни стал рассказ о старшем сыне, который погиб в бою: «Баюшки баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник – мэр обещал».

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Султан Хамзаев считает, что песня оскорбляет чувства матерей, сыновья которых защищают страну, выполняя задачи спецоперации.

– Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону, – написал Хамзаев в своем Telegram-канале.

Султан Хамзаев Фото: "КП" Архив

По мнению депутата, это лишит каких-либо возможностей Слепакова выступать перед российскими элитами. Именно на такой аудитории артист из Пятигорска сколотил состояние, уверен Хамзаев. Ранее шоумена считали одним из самых дорогих в России юмористов. Выступление на корпоративах обходилось заказчикам артиста в круглую сумму от 30 тысяч евро.

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