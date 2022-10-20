Неизвестный лишил сбежавшего из России Семена Слепакова бронзовой доски в Пятигорске

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Пятигорске неизвестные вырвали бронзовую доску с рукой Семена Слепакова, установленную в Парке Победы на аллее местных знаменитостей. Инцидент случился в ночь на 20 октября, на месте работают полицейские, сообщил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Фото с места: мэрия Пятигорска

Другие доски не пострадали, потому вероятной причиной такого акта вандализма называют последние новости о комике. В октябре стало известно, что артист навсегда уехал из России. О чем говорили еще с марта 2022 года, но тогда Слепаков колко отшучивался о новостях, что он уехал за рубеж:

— Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Уведомляю, что скоро я покину заграницу.

Фото установки именной доски: мэрия Пятигорска

На гастролях в Израиле ситуация прояснилась: комик не мог попасть на встречу в израильском консульстве в Москве. Ему помогли знакомые, которые свели с нужными людьми.

— Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством.

В Тель-Авив Слепаков перевез всю семью, в том числе — 92-летнюю бабушку. После пошли разговоры о том, что одной из самых дорогих звезд российского шоу-бизнеса пришлось вдвое снизить ценник и ужесточить райдер: водитель не должен говорить по-русски, сопровождает артиста охрана.

Однако люди из шоубизнеса уверяют, что это не так, услуги, из-за которых Слепакова раньше считали дорогостоящим, не пользуются большим спросом. Директор концертного агенства Антон Добрин рассказал, что недавно организовывал выступление комика за 25 тысяч долларов — "это его обычный гонорар".

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