Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2023 15:14

«Яд нас не возьмет»: командир «Ахмата» рассказал, как ему удалось выжить после отравления

Рамзан Кадыров пообещал тысячу раз отомстить за покушение на Апти Алаудинова
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Апти Алаудинов уже рвется обратно на передовую. Фото: стоп-кадр видео

Апти Алаудинов уже рвется обратно на передовую. Фото: стоп-кадр видео

Командир спецназа «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов впервые вышел на связь из московского госпиталя, где он восстанавливается после покушения. Видеозапись разговора выложил в своем официальном Телеграм-канале Рамзан Кадыров. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом рассказал неизвестные подробности произошедшего ЧП, объяснил, как ему удалось выжить и от души посмеялся над шуткой в свой адрес со стороны главы Чечни.

- 8 февраля мой племянник подошел и сказал, что прибыл курьер. У меня сразу появилось какое-то внутреннее ощущение... - объяснил генерал Алаудинов. - У нас же фельдъегерская почта, государственная. Если он фельдъегерь, у него должен быть журнал, в котором надо расписаться. Я попросил ребят сделать это и не заносить ко мне письмо, пусть курьер сам вскроет. Но пацаны молодые, такие вещи не знают, распечатали и дали мне.

Алаудинов вспоминает, что сразу почувствовал резкий запах и спросил у своего помощника: «Что за бумагу ты принес? Ты нюхал ее вообще?». Парень взял конверт, поднес к лицу и... чуть не упал в обморок. Письмо тут же убрали в целлофановый пакет, обработали руки, промыли носы, но через полтора часа яд начал действовать, у командира «Ахмата» и его помощников резко ухудшилось состояние.

Вместе с Апти Алаудиновым пострадали двое его адъютантов. Фото: vk.com/aptialaudinov

Вместе с Апти Алаудиновым пострадали двое его адъютантов. Фото: vk.com/aptialaudinov

- Уже когда нас перевели в Москву, врачи там сказали, что нам очень повезло, мы живы-здоровы и хорошо вышли из ситуации благодаря тому, что на месте сразу была оказана профессиональная помощь, - продолжил Алаудинов. - Один из сотрудников госпиталя оказался токсикологом. У меня судороги начались, другие типичные для отравления проявления. Четыре часа под капельницей провели.

Кстати, медиком, спасшим жизни чеченским спецназовцам, оказался доброволец из Северной Осетии с позывным Чикола. Он много раз оперировал под обстрелами, был ранен, но продолжает самоотверженно выполнять свой долг. Он приближает победу всеми силами, чтобы поскорее вернуться домой к любимой жене и сынишке, которого он успел понянчить всего несколько дней.

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

В столичной больнице бойцам «Ахмата» продолжили делать все необходимые процедуры по очистке организма. Чем именно пытались отравить Апти Алаудинова, пока неизвестно - результаты токсилогической экспертизы еще не готовы. Зато он уже готов вернуться на передовую.

- Надеюсь, что выпишут в ближайшие дни, и так слишком много времени просто так потратил, - отметил Алаудинов. - У нас великая миссия, которую надо выполнить - мы должны победить и дойти до логова врага, только после этого имеем право на такие вольности, как выбыть из строя.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что все с нетерпением ждут возвращения Алаудинова:

- Мы как узнали в республике, весь народ молился. Оказывается, тебя все любят, я думал, я один тебя люблю!

- Только нацики не любят, - заметил кто-то за кадром, чем вызвал всеобщий смех.

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Глава Чечни пообещал, что заказчикам и исполнителям покушения на Апти Алаудинова это не сойдет с рук.

- Они возвращаются к историческим событиям, как они отравляли друг друга. Тысячу раз отомстим за эту подлость! - заверил Кадыров.

Командир «Ахмата» подтвердил, что подобными вещами его не напугать и он пойдет до конца.

- В сражениях против нас они бессильны, поэтому делают такие пакости, ничего страшного, - сказал Алаудинов. - У нас много недоделанного еще, так что врагам можем сказать - не дождутся! Нас не возьмет ничего - ни один яд, ни один HIMARS, ни один самолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: Мы - войско Иисуса

- Я вообще в силовые структуры пошел только из кровной мести, - садится рядом на скамеечку невысокий коренастый чеченец в разгрузке.

Вопроса - чью сторону выбирать - перед Апти Алаудиновым не стояло. В МВД Чечни лейтенантом он пришел в начале 2000-х. Возглавлял местный УБОП, дослужился до замминистра внутренних дел ЧР по борьбе с экстремизмом в звании генерал-майора, ушел на пенсию. Но Родина сказала «надо» (подробнее).

Вытащенный из-под огня чеченским спецназом боец ВСУ оказался героем войны в Афганистане

Спасение военнослужащих ВСУ от верной смерти стало для наших бойцов уже делом обыденным. Как раз совсем недавно мы писали о чеченском спецназовце, вынесшем на руках из леса 42-летнего харьковчанина, которого ограбили и бросили с травмой ног свои же. К нынешней истории также причастны «ахматовцы». Они не знали, что за человек перед ними. Просто поступить по-другому для них - невозможно (подробнее).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ