«Яд нас не возьмет»: командир «Ахмата» рассказал, как ему удалось выжить после отравления

Апти Алаудинов уже рвется обратно на передовую. Фото: стоп-кадр видео

Командир спецназа «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов впервые вышел на связь из московского госпиталя, где он восстанавливается после покушения. Видеозапись разговора выложил в своем официальном Телеграм-канале Рамзан Кадыров. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом рассказал неизвестные подробности произошедшего ЧП, объяснил, как ему удалось выжить и от души посмеялся над шуткой в свой адрес со стороны главы Чечни.

- 8 февраля мой племянник подошел и сказал, что прибыл курьер. У меня сразу появилось какое-то внутреннее ощущение... - объяснил генерал Алаудинов. - У нас же фельдъегерская почта, государственная. Если он фельдъегерь, у него должен быть журнал, в котором надо расписаться. Я попросил ребят сделать это и не заносить ко мне письмо, пусть курьер сам вскроет. Но пацаны молодые, такие вещи не знают, распечатали и дали мне.

Алаудинов вспоминает, что сразу почувствовал резкий запах и спросил у своего помощника: «Что за бумагу ты принес? Ты нюхал ее вообще?». Парень взял конверт, поднес к лицу и... чуть не упал в обморок. Письмо тут же убрали в целлофановый пакет, обработали руки, промыли носы, но через полтора часа яд начал действовать, у командира «Ахмата» и его помощников резко ухудшилось состояние.

Вместе с Апти Алаудиновым пострадали двое его адъютантов. Фото: vk.com/aptialaudinov

- Уже когда нас перевели в Москву, врачи там сказали, что нам очень повезло, мы живы-здоровы и хорошо вышли из ситуации благодаря тому, что на месте сразу была оказана профессиональная помощь, - продолжил Алаудинов. - Один из сотрудников госпиталя оказался токсикологом. У меня судороги начались, другие типичные для отравления проявления. Четыре часа под капельницей провели.

Кстати, медиком, спасшим жизни чеченским спецназовцам, оказался доброволец из Северной Осетии с позывным Чикола. Он много раз оперировал под обстрелами, был ранен, но продолжает самоотверженно выполнять свой долг. Он приближает победу всеми силами, чтобы поскорее вернуться домой к любимой жене и сынишке, которого он успел понянчить всего несколько дней.

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

В столичной больнице бойцам «Ахмата» продолжили делать все необходимые процедуры по очистке организма. Чем именно пытались отравить Апти Алаудинова, пока неизвестно - результаты токсилогической экспертизы еще не готовы. Зато он уже готов вернуться на передовую.

- Надеюсь, что выпишут в ближайшие дни, и так слишком много времени просто так потратил, - отметил Алаудинов. - У нас великая миссия, которую надо выполнить - мы должны победить и дойти до логова врага, только после этого имеем право на такие вольности, как выбыть из строя.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что все с нетерпением ждут возвращения Алаудинова:

- Мы как узнали в республике, весь народ молился. Оказывается, тебя все любят, я думал, я один тебя люблю!

- Только нацики не любят, - заметил кто-то за кадром, чем вызвал всеобщий смех.

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Глава Чечни пообещал, что заказчикам и исполнителям покушения на Апти Алаудинова это не сойдет с рук.

- Они возвращаются к историческим событиям, как они отравляли друг друга. Тысячу раз отомстим за эту подлость! - заверил Кадыров.

Командир «Ахмата» подтвердил, что подобными вещами его не напугать и он пойдет до конца.

- В сражениях против нас они бессильны, поэтому делают такие пакости, ничего страшного, - сказал Алаудинов. - У нас много недоделанного еще, так что врагам можем сказать - не дождутся! Нас не возьмет ничего - ни один яд, ни один HIMARS, ни один самолет.

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- Я вообще в силовые структуры пошел только из кровной мести, - садится рядом на скамеечку невысокий коренастый чеченец в разгрузке.

Вопроса - чью сторону выбирать - перед Апти Алаудиновым не стояло. В МВД Чечни лейтенантом он пришел в начале 2000-х. Возглавлял местный УБОП, дослужился до замминистра внутренних дел ЧР по борьбе с экстремизмом в звании генерал-майора, ушел на пенсию. Но Родина сказала «надо» (подробнее).

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