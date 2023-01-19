Чеченский спецназовец на руках вынес из леса пленного украинца с отказавшими ногами

Командир спецназа «Ахмат» и спасенный Илья. Фото: стоп-кадр видео

Очередная удивительная история, связанная с украинскими военнопленными, произошла в спецназе «Ахмат». Однажды с разницей в несколько дней нашим бойцам сдались родные братья - встреча стала для них полной неожиданностью. Теперь же чеченский спецназовец, рискуя собственной жизнью, спас под Белогоровкой в ЛНР нацбатовца, которого предали сослуживцы.

42-летней Илья из Харькова попал в 90-й батальон 81-й отдельной аэромобильной бригады (входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины) после месячной - и очень сомнительной - подготовки в Житомире.

- Кололи дрова, ямы рыли, палатки ставили... - с грустной усмешкой рассказывает мужчина на видео, которое опубликовал в своем официальном Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

На линии соприкосновения Илья пробыл всего дня, полтора из которых практически ничего не ел.

- Нас заставили во время перебежки бросить рюкзаки на позиции, обещали потом доставить - никто не принес ничего. Свои же предали. Каждый свою шкуру спасал. Ни еды, ни патронов, только то, что было в магазине, - объясняет пленный.

Все пленные в один голос рассказывают об отсутствии подготовки и снабжения. Фото: стоп-кадр видео

Когда начался обстрел, харьковчанин сидел в землянке с двумя сослуживцами. В какой-то момент они решили отходить, а имеющего проблемы со здоровьем Илью не просто оставили одного, но еще и ограбили.

- Товарищи меня просто бросили, - вздыхает мужчина. - У одного заклинило автомат, он забрал мой, покамест я отдыхал. Они вышли первые, а я пока вылез - у меня ноги больные - их и след простыл. Грохот, взрывы, я запутался в ветках, отключился. Мне кричат: «Хохол! Мы тебя видим в тепловик. Не бойся, вставай! Ничего не будет, бросай автомат!». Автомата у меня не было, я бронежилет отстегнул, еле выкарабкался. Меня человек с батальона «Ахмата» почти что на руках вынес из леса - у меня ноги отказали.

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов объяснил, что в их подразделении не принято поступать по-другому, даже с врагом.

- Иначе вести себя не позволяет наша вера, мы - мусульмане. Да, в «Ахмате» служат представители разных религий и национальностей. Но нормы поведения устанавливаем мы. Плохо относиться к пленным не позволяет и наш чеченский этический кодекс, согласно которому мы живем, - уточнил Алаудинов и призвал всех, кто находится на другой стороне, поумнеть и сделать все для того, чтобы не стать для своих хозяев «топливом в печи, которая будет их растапливать и уводить в небытие».

- И проверяйте своих командиров! Не доверяйте им! - вставил Илья. Он-то теперь точно знает, о чем говорит...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кололи дрова, копали ямы: Кадыров раскрыл правду о тренировках украинцев перед отправкой на фронт

Глава Чечни опубликовал видеозапись с пленными нацбатовцами. Все они разного возраста, из разных областей, но с одинаковой и не самой лучшей историей участия в боевых действиях - готовили их абы как, бросили свои же, на передовой пробыли всего два дня (видео).

Кадыров научил украинских националистов общаться по-чеченски

- Скажу по секрету, они просто замечательные ученики, схватывают все на лету. Всего одно воспитательное занятие, и убежденный бандеровец на глазах превращается в искреннего почитателя лозунга «Ахмат - сила!». Даю домашнее задание всем нацикам: выучить эту фразу, чтобы к приходу вежливых гвардейцев-преподавателей отскакивало от зубов. Они уже близко. Возможно, говорить придется даже завтра. Зубрите! - заявил Кадыров (подробности).