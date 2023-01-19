Кололи дрова, копали ямы: Кадыров раскрыл правду о тренировках украинцев перед отправкой на линию соприкосновения

Вместо автоматов в украинской армии - топоры... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от командира спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова видеоотчет, в котором раскрывается правда о подготовке украинских военнослужащих перед отправкой на линию соприкосновения.

- Только оказавшись в плену, они имеют возможность озвучить правду. Правду о том, какая обстановка на самом деле царит в рядах ВСУ. Вот беседа с новоприбывшими из района Белогоровки, где недавно успешно завершились наступательные действия наших подразделений, - подписал Кадыров опубликованный в своем официальном Телеграм-канале ролик.

На записи - трое из шести попавших в плен участников националистических батальонов. Все они разного возраста, из разных областей, но с одинаковой и не самой лучшей историей участия в боевых действиях - готовили их абы как, бросили свои же, на передовой пробыли всего два дня.

- Этим ребятам повезло, а их товарищи так и остались лежать вокруг Белогоровки... В очередной раз повторю - я сильно удивляюсь, как безжалостно их закидывают на поле боя, насколько по-скотски к ним относятся, насколько не пекутся ни о них, ни об украинском народе. Сам украинский народ я люблю, он не виновен в том, что происходит. Надеюсь, он поумнеет и сделает все для того, чтобы не стать топливом в этом печи, которая будет их растапливать и уводить в небытие, - сказал Алаудинов и передал слово захваченным нацбатовцам.

Самому молодому из них - 27 лет. Василия призвали из Ивано-Франковской области. Он нервничает, сам особо ничего не рассказывает, но кивает на все, что говорят сослуживцы: что их не обеспечили ни едой, ни оружием, ни другими необходимыми на войне спецсредствами. Но даже если бы со снабжением не было проблем, все равно никто толком не знал, как всем этим пользоваться: «Вся месячная подготовка в Житомире сводилась к тому, что кололи дрова, копали ямы, ставили палатки».

Апты Алаудинов с украинскими пленными, взятыми под Белогоровкой в ЛНР. Фото: стоп-кадр видео

Сергей из Днепропетровской области (он на два года старше) - более разговорчивый.

- Мы на войне два дня. Попали в окружение, накрыли шквальным огнем. Стреляли изо всего, гранатами закидывали. У нас патронов - то, что в магазине у каждого было, ну может пара пачек еще. Тепловизоров тоже - два на девять человек на позиции, друг другу передавали. Когда нас взяли, никто не бил, накормили, напоили, водят в туалет. Пообещали, что после необходимых процедур домой отправимся. Нам повезло, что мы в плен попали, - поделился Сергей.

- По другому поступать с пленными нам не позволяет наша вера, мы являемся мусульманами. Да, в «Ахмате» есть представители разных религий и национальностей. Но нормы поведения в подразделении устанавливаем мы. Плохо относиться к пленным нам не позволяет и наш чеченский этический кодекс, согласно которому мы живем, - уточнил Алаудинов и обратился ко всем военнослужащим Украины:

- Вы нужны своим хозяевам как пушечное мясо. У них не болит голова о том, что у вас нет воды, еды, что на улице холодно, а костер нельзя разжигать. Мужики, кто находится на той стороне! Не будьте глупыми! Война не закончится, пока ваши хозяева будут иметь возможность вас закидывать, как они говорят - «будут воевать до последнего украинца». Им вас реально не жалко!

- И проверяйте своих командиров! Не доверяйте им! - вступил в разговор 41-летний Илья из Харькова. У него - самая удивительная из троих история. Мужчину с отказавшими ногами ограбили и предали свои. Сказать, что чеченские спецназовцы взяли Илью в плен, даже язык не поворачивается - они, рискуя жизнью, просто спасли его. Подробности читайте в ближайшее время на KP.RU.

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