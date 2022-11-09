Дагестанский рыцарь до слез растрогал бабушку в Донецке

Военнослужащего уже прозвали «бавтугайским рыцарем». Фото: стоп-кадр видео

Трогательным видео из Донецка в своем Телеграм-канале поделился глава Кизилюрта Магомед Магомедов. Главный герой ролика - призванный в ходе частичной мобилизации житель поселка городского типа Бавтугай Магомедрасул Рамазанов. Записью поделились родственники бойца.

- Наш бавтугайский рыцарь в составе вооруженных сил России вместе с другими земляками не просто охраняют, защищают и оберегают местных жителей, но и поднимают им настроение, подбадривают и вселяет веру в лучшее, - написал Магомедов.

На кадрах парень останавливает на улице пожилую женщину.

- Бабуля, здравствуйте, как у вас дела? Можно вам настроение поднять? - военнослужащий становится на колено и достает из-за спины букет цветов.

- Ой, сыночек... Спасибо! - умиляется женщина. - Победы вам. И мне победы...

- Только не плачьте, только не плачьте! Все будет в жизни хорошо, бабуля! - приободряет ее Магомедрасул.

Глава Кизилюрта отдельно подчеркнул, что парень добровольно отправился в зону боевых действий, совесть не позволила ему поступить иначе.

- У Магомедрасула была реальная возможность вернуться домой с военного полигона, но он наотрез отказался от этого и вместе с земляками отправился в новые российские регионы восстанавливать разрушенную жизнь дончан и показать пример непоколебимого дагестанского характера, который умеет преодолевать трудности и с благодарностью принимать каждый день, дарованный ему Всевышним! - отметил Магомедов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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