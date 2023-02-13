Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как себя чувствует командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов после покушения - на днях Героя России, заместителя командующего 2-м армейским корпусом пытались отравить - а также сообщил о первых результатах расследования этого преступления.

Что известно об отравлении Апти Алаудинова

Выяснилось, что убить Апти Алаудинова пытались еще 8 февраля 2023 года, но об том знал только узкий круг приближенных. Подписчики генерала Алаудинова в соцсетях ничего не заметили - на его страничках все также продолжали (и продолжают) ежедневно появляться публикации.

- Забегая вперед, успокою: с Апти Алаудиновым сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - написал Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале.

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Вместе с командиром «Ахмата» пострадали два его адъютанта. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что всем своевременно оказали квалифицированную помощь в местном медсанбате (один из бойцов-медиков вообще оказался профессиональным токсикологом), а затем перевели в московский госпиталь.

Какое вещество было в письме для Апти Алаудинова

Чем пытались отравить Алаудинова, пока не уточняется, результаты анализов еще не готовы. Известно только, что ядовитое вещество попало к нему через письмо.

- Адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и сразу принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и его адъютанты, контактировавшие с конвертом, - уточнил Кадыров и подчеркнул, что расследование покушения на Апти Алаудинова активно идет, устанавливаются причастные лица и «результаты уже есть».

Чикола, командир медсанбата в ЛНР - биография

Отдельно Рамзан Кадыров поблагодарил за помощь чеченским спецназовцам командира медсанбата Лисичанска, подполковника медицинской службы с позывным «Чикола». Совсем не давно он получил из рук главы РСО-Алания Сергея Меняйло медаль «Во славу Осетии». А до этого был награжден «Медалью Суворова», «Орденом Мужества», Орденом «За Доблесть» II степени, медалью «За спасение жизни».

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Кстати, счет спасенных Чиколой и его командой жизней идет на тысячи. Сами медики много раз были на волоске от гибели, но продолжают самоотверженно выполнять свой долг.

- Бывало, что батальон обстреливали во время операции. Ни врачи, ни медсестры не эвакуировались. Выбивало окна, а мы надевали каски и бронежилеты и продолжали работать, - рассказал Чикола в одном из интервью.

Не остановил работу он даже тогда, когда однажды получил контузию во время артиллерийского налета на госпиталь. Врач потерял сознание, а, когда пришел в себя, оценил обстановку и грамотно организовал эвакуацию в подвал здания, что помогло избежать жертв среди пациентов и медперсонала.

Не опускать руки и не сдаваться в самых сложных ситуациях Чиколе помогает не только ответственность перед больными, но и мысли о доме - там его ждет любимая супруга и сын, с которым он успел побыть всего несколько дней перед отъездом в зону СВО. Здесь медик находится уже больше года.

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- Я вообще в силовые структуры пошел только из кровной мести, - садится рядом на скамеечку невысокий коренастый чеченец в разгрузке.

Вопроса - чью сторону выбирать - перед Апти Алаудиновым не стояло. В МВД Чечни лейтенантом он пришел в начале 2000-х. Возглавлял местный УБОП, дослужился до замминистра внутренних дел ЧР по борьбе с экстремизмом в звании генерал-майора, ушел на пенсию. Но Родина сказала «надо» (подробнее).

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