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Общество13 февраля 2023 10:17

«Результаты уже есть»: что было в отравленном письме для командира спецназа «Ахмат»

Кадыров сообщил первые результаты расследования покушения на Апти Алаудинова
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как себя чувствует командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов после покушения - на днях Героя России, заместителя командующего 2-м армейским корпусом пытались отравить - а также сообщил о первых результатах расследования этого преступления.

Что известно об отравлении Апти Алаудинова

Выяснилось, что убить Апти Алаудинова пытались еще 8 февраля 2023 года, но об том знал только узкий круг приближенных. Подписчики генерала Алаудинова в соцсетях ничего не заметили - на его страничках все также продолжали (и продолжают) ежедневно появляться публикации.

- Забегая вперед, успокою: с Апти Алаудиновым сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - написал Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале.

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Рамзан Кадыров всегда называет Апти Алаудинова «дорогим братом». Фото: vk.com/aptialaudinov

Вместе с командиром «Ахмата» пострадали два его адъютанта. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что всем своевременно оказали квалифицированную помощь в местном медсанбате (один из бойцов-медиков вообще оказался профессиональным токсикологом), а затем перевели в московский госпиталь.

Какое вещество было в письме для Апти Алаудинова

Чем пытались отравить Алаудинова, пока не уточняется, результаты анализов еще не готовы. Известно только, что ядовитое вещество попало к нему через письмо.

- Адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и сразу принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и его адъютанты, контактировавшие с конвертом, - уточнил Кадыров и подчеркнул, что расследование покушения на Апти Алаудинова активно идет, устанавливаются причастные лица и «результаты уже есть».

Чикола, командир медсанбата в ЛНР - биография

Отдельно Рамзан Кадыров поблагодарил за помощь чеченским спецназовцам командира медсанбата Лисичанска, подполковника медицинской службы с позывным «Чикола». Совсем не давно он получил из рук главы РСО-Алания Сергея Меняйло медаль «Во славу Осетии». А до этого был награжден «Медалью Суворова», «Орденом Мужества», Орденом «За Доблесть» II степени, медалью «За спасение жизни».

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Недавно Чикола получил очередную награду. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Кстати, счет спасенных Чиколой и его командой жизней идет на тысячи. Сами медики много раз были на волоске от гибели, но продолжают самоотверженно выполнять свой долг.

- Бывало, что батальон обстреливали во время операции. Ни врачи, ни медсестры не эвакуировались. Выбивало окна, а мы надевали каски и бронежилеты и продолжали работать, - рассказал Чикола в одном из интервью.

Не остановил работу он даже тогда, когда однажды получил контузию во время артиллерийского налета на госпиталь. Врач потерял сознание, а, когда пришел в себя, оценил обстановку и грамотно организовал эвакуацию в подвал здания, что помогло избежать жертв среди пациентов и медперсонала.

Не опускать руки и не сдаваться в самых сложных ситуациях Чиколе помогает не только ответственность перед больными, но и мысли о доме - там его ждет любимая супруга и сын, с которым он успел побыть всего несколько дней перед отъездом в зону СВО. Здесь медик находится уже больше года.

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- Я вообще в силовые структуры пошел только из кровной мести, - садится рядом на скамеечку невысокий коренастый чеченец в разгрузке.

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