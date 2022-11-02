Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2022 15:19

ФСБ задержала жителя Ставрополя, готовившего теракт в административном здании

Возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Кадры задержания

Кадры задержания

В Ставропольском крае задержан житель краевой столицы, который готовил теракт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Ведомство сообщает, что мужчина действовал по указке представителей украинской националистической организации. Он должен был поджечь административное здание. Правоохранители нашли его тайник в лесу, где он хранил "самодельное зажигательное устройство".

- Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось в связи с задержанием. На основании легализованных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - передает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Накануне правоохранители задержали четырех сторонников украинских националистов, которые готовили нападение на административный объект в Ставропольском крае. В ходе обысков в местах жительства задержанных и в устроенном ими в Предгорном районе Ставрополья тайнике правоохранители нашли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления зажигательной смеси. Кроме того, силовики изъяли методички по организации массовых беспорядков.

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия: Ставропольский край