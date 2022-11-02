ФСБ задержала жителя Ставрополя, готовившего теракт в административном здании

Кадры задержания

В Ставропольском крае задержан житель краевой столицы, который готовил теракт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Ведомство сообщает, что мужчина действовал по указке представителей украинской националистической организации. Он должен был поджечь административное здание. Правоохранители нашли его тайник в лесу, где он хранил "самодельное зажигательное устройство".

- Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось в связи с задержанием. На основании легализованных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - передает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Накануне правоохранители задержали четырех сторонников украинских националистов, которые готовили нападение на административный объект в Ставропольском крае. В ходе обысков в местах жительства задержанных и в устроенном ими в Предгорном районе Ставрополья тайнике правоохранители нашли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления зажигательной смеси. Кроме того, силовики изъяли методички по организации массовых беспорядков.