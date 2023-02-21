Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

Появилось видео с места убийства многократного чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова в Дербенте.

Видео нападения на Видади Марданова

Нападение на спортсмена и момент убийства зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах запечатлена потасовка между тремя мужчинами. Один из них 36-летний спортсмен Марданов. В какой-то момент он получает очередной удар и падает на землю. Один из нападавших подходит к упавшему навзничь спортсмену, смотрит пару секунд и быстро уходит. За ним спешит и второй мужчина.

Подозреваемые в убийстве Видади Марданова - кто напал на президента лиги NFC по грепплингу и ММА в Дагестане

Около четырех утра сообщение об убийстве человека поступило в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело и объявили план «Перехват». Подозреваемыми стали двое - 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абдумислим Муртазалиев.

Асадова удалось задержать. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Муртазалиева все еще ищут.

За что убили Видади Марданова - причина нападения

По версии правоохранительных органов Дагестана, убийство спортсмена не было преднамеренным. Он был смертельно ранен во время потасовки, которую устроили местные из-за эпатажного танца дагестанского бойца Гаджи «Автомата» Наврузова. Во время разборок один из участников стал стрелять из ружья в землю, пуля срикошетила и попала в спортсмена. Видади Марданов скончался на месте происшествия.

На месте ЧП проводятся следственные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

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