Видади Марданов. Фото: страница спортсмена в соцсетях

МВД Дагестана раскрыло мотив драки, после которой погиб президент лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданов. Стороны схлестнулись из-за танца, исполненного одним из местных бойцов на турнире.

Оперативная съемка. Фото: СУ СКР по Дагестану

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Накануне Гаджи «Автомат» Наврузов вышел на поединок, примерив образ Гарри Поттера. Под трек Даны Соколовой «Индиго» спортсмен размахивал волшебной палочкой и всячески заводил публику. Перфоманс не оценили на малой родине бойца, где посчитали такие выходки излишними и неподобающими. А сам Наврузов парировал тем, что не представляет Дагестан.

Кадр перфоманса, из-за которого случился смертельный конфликт

В ночь на 21 февраля 2023 года спор вышел из-за пределов социальных сетей на улицы. В четыре утра самые яростные конфликтующие встретились в Дербенте, чтобы обсудить взаимные претензии. Правда, мирного диалога не получилось. Стороны начали потасовку, а затем появился человек с ружьем, который начал палить в землю. Судя по кадрам, опубликованным СУ СКР по Дагестану, злоумышленник выпустил четыре пули, и одна из двух последних попала в Марданова, который был противником танцев Наврузова. МВД отмечает, что стрелявший был другом погибшего.

– Подозреваемый задержан. Ведется сбор материала, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Фото: МВД Дагестана

СУ СКР по Республике Дагестан сообщает, что по факту возбуждено уголовное дело.

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