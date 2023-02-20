На вид 3 года, не разговаривает: в центре Махачкалы найден маленький мальчик

Родителей мальчика ищут в Махачкале. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану.

В самом центре Махачкалы днем 20 февраля был найден маленький мальчик. Малыш, приблизительно трех лет, разгуливал в районе центральной площади. Полицейские заметили его на углу улиц Дзержинского и Советской. Ребенка доставили в ближайший отдел полиции и обратились к местным жителям с просьбой помочь найти родителей потерявшегося крохи.

По данным МВД Дагестана, мальчик еще не говорит, но зато отличается отменным аппетитом и жизнелюбием.

- На вид года 3. В серой куртке и шапке, красавчик, шатен с хорошим аппетитом, но пока не говорит, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по РД.

Сотрудники полиции просят жителей Махачкалы не оставаться в стороне и оказать содействие в поиске его родных.

Публикация о поиске родителей ребенка размещена на странице официального ТГ-канала ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о результатах поиска двухлетнего ребенка в Пятигорске, который пропал во время прогулки в начале сентября.

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