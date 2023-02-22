Любимый подрядчик по завышенным ценам: против экс-министра туризма Ставрополья завели десятое дело

Александр Трухачев. Фото: n.stgau.ru

Окружная полиция возбудила десятое уголовное дело против бывшего министра туризма Ставропольского края Александра Трухачева. На этот раз его подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Трухачева задержали в феврале 2022 года по подозрению в превышении должностных полномочий. В 2020 году министерство заключило контракт на проведение массовых мероприятий, стоимость которого – более 45 млн рублей. Прокуратура и УФСБ, проверяя закупку, установили, что документация была написана под одну определенную фирму. В результате Ставрополье неэффективно потратило около 35 млн рублей.

Позже стало известно еще о четырех уголовных делах, на этот раз – по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Речь идет о четырех контрактах в 2019 году. Самый крупный тендер - международный фестиваль фейерверков "PyroFivePeaks 2019" в Ессентуках, который обошелся бюджету в 34,8 млн рублей. Другой – мультимедийный фестиваль в Пятигорске за 13,2 млн рублей. Еще нашли нарушения в тендере за организацию "Дискотеки 90-х" в Ессентуках, стоимость – 8,1 млн рублей. Четвертый проект связан с веб-сайтом для привлечения туристов и инвесторов из Китая, работу над которым оценили почти в 7,9 млн рублей, – рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Александр Трухачев. Фото: n.stgau.ru

Проблема со всеми госконтрактами одинаковая – стоимость выставлялась без анализа рынка, по указке Трухачева. Это приводило к тому, что тендер забирала аффилированная организация – ООО "Синестетика", которой руководил Олег Кох. Предпринимателя задержали при попытке сбежать из России в аэропорту Внуково, откуда он хотел улететь в Турцию.

В мае 2022 года стало известно о возбуждении еще четырех уголовных дел. ГУ МВД по СКФО сообщало, что в 2019 году Трухачев поручил подчиненным подготовить документацию по четырем госконтрактам без анализа рынка. По итогу все аукционы выигрывали две компании, "фактическим владельцем и выгодоприобретателем которых являлся лично он [Трухачев – Пр.]". Суммарная стоимость тендеров – более 7 млн рублей.

Десятое уголовное дело связано с подготовкой исторического перфоманса в Кисловодске за 1,69 млн рублей. Полиция считает, что реальная стоимость проекта – всего лишь 324 тысячи рублей. При этом требования были составлены так, чтобы тендер выиграла подконтрольная фирма. Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" – для Трухачева оно десятое.

Через месяц после задержания Трухачева силовики взяли и его преемника, министра туризма Ставрополья Кирилла Реута, против которого возбудили два уголовных дела по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Первое дело связано с организацией фестиваля фейерверков "PyroFivePeaks 2021". Общая стоимость госконтракта завысили в десять раз. А второе – со студенческим форумом "Мастера гостеприимства". Условия по организации этого контракта были сформированы без анализа рынка, что позволило выиграть контракт аффилированной организации.

Кирилл Реут. Фото: минтуризм Ставрополья

Источник "КП-Ставрополь" также отмечал, что Кирилл Реут до назначения на пост министра работал вместе с Олегом Кохом в одних фирмах.