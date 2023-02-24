Марат Лайпанов погиб в страшной аварии с подростками 23 февраля. Фото: телеграм-канал детского омбудсмена республики КЧР.

Стали известны подробности жуткого ДТП в Карачаево-Черкесии. Страшные кадры попали в Интернет, авария произошла в прямом эфире, так как пассажиры отечественной легковушки стримили. В какой-то момент девушка за рулем потеряла управления и съехала с трассы. В салоне автомобиля был член совета при омбудсмене КЧР Марат Лайпанов.

Биография Марата Лайпанова, должность

В страшном ДТП погибли двое подростков 2005 и 2008 года рождения, а также двое взрослых - среди которых и был Марат Лайпанов. Об этом рассказали в телеграм-канале официального сообщества Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.

- В этой аварии погиб член Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в КЧР, добрый, отзывчивый и активный мальчик - Лайпанов Марат, - прокомментировали гибель молодого человека в пресс-релизе организации.

Аппарат детского омбудсмена республики выразил соболезнования родным и близким всех погибших в ДТП.

ДТП в КЧР 23 февраля 2023 - видео

В настоящее время Прокуратурой Карачаево-Черкесской республики организована проверка по факту ДТП, которое произошло 23 февраля 2023 года примерно в 18:00. На шестом километре трассы «Кавказ» «Lada Granta» девушка не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в опору электроосвещения. В результате автоаварии 4 человека погибли, еще двое были доставлены в тяжелом состоянии в в КЧРБ города Черкесска.

В страшном ДТП погибли 4 человека, два из них - подростки. Фото: МВД по КЧР

Редакция «КП-Северный Кавказ» выражает искренние соболезнования родным и близким всех тех, чьи родственники или друзья погибли в страшной автоаварии 23 февраля.

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