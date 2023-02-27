Фото не для слабонервных: 18 жутких скелетов откопали на пляже в России

На месте ЧП работают специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая находка была сделана на территории одного из пляжей Дагестана. В районе базы отдыха «Джами», которая располагается между Махачкалой и Каспийском, обнаружены останки 18 человек.

Фото с места ЧП.

Кости и черепа были найдены строителями во время земляных работ. На место обнаружения массового захоронения были вызваны сотрудники полиции.

- В полицию поступило сообщение об обнаруженном захоронении во время проведения строительных работ. Информация будет направлена в заинтересованные ведомства, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

Фото с места ЧП.

Шокирующие кадры с места обнаружения человеческих останков попали в сеть. На некоторых черепах отчетливо видны отверстия, похожие на следы от пуль.

По предварительным данным, останки 18 человек могут принадлежать жертвам репрессий 30-х годов. Более точное время захоронения предстоит установить экспертам.

Фото с места ЧП.

На данный момент на месте обнаружения массового захоронения людей на территории базы отдыха «Джами» работают представители правоохранительных органов.

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