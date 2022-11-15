Прожил с телами несколько дней: житель Ставрополья убил мать и сводную сестру, пытаясь их помирить

Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае 57-летний мужчина убил мать и сводную сестру, которые не могли поделить жилье. После преступления он еще несколько дней прожил с жертвами в одной квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как стало известно "КП-Ставрополь" от источника в правоохранительных органах, 2 ноября в семье возник жилищный вопрос - кто должен жить в пятигорской квартире. Спорили 83-летняя мать и 43-летняя дочь, Михаил (имя изменено - Пр.) был только невольным свидетелем этой неприятной сцены. Женщины чрезмерно разгорячились и стали оскорблять друг друга. Тогда мужчина вмешался в разговор.

- Михаил стал успокаивать родственников, но получил только оскорбления в свой адрес. Это ему не понравилось, и он взял нож и нанес потерпевшим множественные удары в грудь. Женщины скончались на месте, - рассказал собеседник издания.

Мужчина не стал вызывать полицию и во всем сознаваться. Напротив, он перетащил тела в отдельную комнату, а сам распивал алкоголь. Так продолжалось несколько дней, пока в гости не наведалась соседка.

- Она поинтересовалась, где хозяйка квартиры, почему ее не видно уже несколько дней. Он ответил, что она уехала, но соседка поняла, что творится что-то неладное. Зашла в квартиру, почувствовала запах и ушла, чтобы вызвать полицию.

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более людей". Мужчина дает показания, но их будут проверять следователи. На время расследования Михаила поместили под стражу.

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