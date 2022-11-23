Участник СВО Руслан Багавдинов: «Мы - народ победитель, и это не изменить»

Боевой танкист уверен в победе. Фото: пресс-служба администрации Кизлярского района РД.

Дагестанский военнослужащий 42-летний Руслан Багавдинов провел в зоне спецоперации долгие девять месяцев. На время отпуска старший сержант вернулся домой, в родной Кизляр, где его все это время с нетерпением ждали родные и близкие. Дом кизлярца сейчас полон гостей – за его судьбу переживали и родственники, друзья и соседи. Он с удовольствием угощает земляков национальными блюдами и признается, что на поле боя тоже иногда готовил для поднятия настроения и боевого духа товарищей. Дома же, по его словам, его опекают родители, супруга и дети.

- Они почти ни на минуту не оставляют меня одного. Мама все эти месяцы держится стойко и даже меня подбадривает, а вот отец очень сильно переживает и не скрывает этого. Я, как могу, успокаиваю родных и практически ничего не рассказываю о событиях на Украине, но они смотрят новости и переживают и за меня, и за всех наших бойцов, - передает слова Руслана Багавдинова пресс-служба администрации Кизлярского района.

Родные гордятся Русланом. Фото: пресс-служба администрации Кизлярского района РД.

Подробности спецоперации танкист Багавдинов, как и положено по службе, не раскрывает, но о том, что помогает лично ему двигаться вперед к поставленной цели все же рассказал. Слагаемыми личного успеха старшего сержанта можно назвать стойкость духа, непоколебимую веру в победу и богатый боевой опыт.

В 1999 году, будучи солдатом-срочником, он вместе с сослуживцами попал на вторую чеченскую войну. Руслан признается, что не любит вспоминать те дни и даже фильмы о той войне не смотрит.

- Воевали, погибали товарищи, видели смерь, горе, страх людей. Война полностью меняет сознание, переворачивает шкалу ценностей. Она влияет на психику и мировоззрение. Мне тогда было всего восемнадцать лет, и я за считанные дни резко повзрослел, - рассказывает Руслан.

После армии и участии в военных действиях Руслан решил и дальше служить Родине. Служил в одной из воинских частей Чечни, дважды был в Сирии.

По его словам, боевой опыт пригодился и на Украине, где он также управляет военной техникой, ежеминутно рискуя жизнью.

- Я знаю, что смерть всегда рядом, но позади дом, родители, жена, трое детей, родственники, Родина. У меня нет права никого подводить, и я нужен им и государству, - признается боец. - Мы - народ победитель и это не изменить.

Боевой опыт очень пригодился старшему сержанту. Фото: пресс-служба администрации Кизлярского района РД.

Отец боевого танкиста Магомед Багавдинов уверен, что сила сына кроется в умении скрывать боль за доброй улыбкой.

- Они каждый день сталкиваются со смертью, но при этом совершают добрые дела, кормят голодающих украинцев, защищают там мирных людей, делясь с ними всем. Вот почему к нашим солдатам во все времена относились с уважением и почетом. А сегодня они еще раз доказывают, что готовы, не щадя себя, сражаться с натовским блоком, - говорит Магомед.

С гордостью о Руслане говорит и его мама Айшат Багавдинова, называя его самым добрым и самым лучшим сыном на свете.

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