Командовал с простреленной ногой: дагестанец Койчакаев награжден орденом Мужества

Дагестанский офицер Наби Койчакаев удостоен высокой награды. Фото: Минобороны РФ.

Уроженец Дагестана лейтенант Наби Койчакаев удостоен ордена Мужества за подвиги, совершенные в ходе спецоперации. О героизме дагестанского военнослужащего рассказали в Миобороне РФ.

Командир минометного расчета Койчакаев принимал непосредственное участие в освобождении одного из населенных пунктов и вместе с двумя подчиненными смог задержать трех боевиков, укрывавшихся в здании.

- В одном из населенных пунктов к нам подошла женщина. Она рассказала, что у нее в доме сидят трое нацистов, которые грозят ей расправой. Я взял двоих своих людей и мы задержали нацистов, а потом сдали их своему командованию, - рассказал журналистам Койчакаев.

В Минобороны отметили, что от задержанных боевиков были получены ценные сведения, включая места дислокации, численность и данные командира одной из украинских разведывательно-диверсионных групп, которая готовила провокации в отношении российских военных.

Через пару дней после задержания боевиков Койчакаев получил новую задачу - поддержать минометным огнем наступление российских войск на одном из стратегически важных направлений. Во время выполнения задачи офицер был серьезно ранен, но не покинул позиции и продолжил командовать расчетом до подхода основных сил армии.

- Нам дали координаты, мы стали работать по целям. Пролетел беспилотник над нами, обозначил наши позиции. Через три - четыре минуты стали работать по позициям пехоты. Я сказал командиру: «Уходите, я остаюсь со своими людьми прикрывать полупрямой наводкой от наступления». Не успели зайти туда. Свист такой очень близкий. Я просто, что смог сказать своим ребятам: «В укрытие!». Одно слово. И присел, - вспоминает офицер.

С тяжелым ранением ноги дагестанский офицер Наби Койчакаев еще около часа продолжал бой.

- За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Койчакаев награжден орденом Мужества, - сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас Наби Койчакаев восстанавливается после ранения после чего приступит к работе в новой должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанский хирург Абдулмеджидов удостоен двух медалей за работу в зоне СВО

Капитан медицинской службы находится на передовой с первых дней спецоперации (подробнее).

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!