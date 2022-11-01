Дагестанский хирург Абдулмеджидов удостоен двух медалей за работу в зоне СВО

Хирург Абдулмеджидов. Фото: администрация Левашинского района.

Дагестанский военврач Шамиль Абдулмеджидов, спасающий бойцов СВО, удостоен сразу двух медалей: «За спасение погибавших» и «За укрепление боевого содружества».

Врач-хирург капитан медицинской службы Шамиль Магомедович родился и вырос в селе Мекеги Левашинского района Дагестана, окончил дагестанский медуниверситет.

С первых дней проведения специальной операции хирург Абдулмеджидов находится на передовой. За время СВО капитан спас десятки военнослужащих, ежедневно рискуя собственной жизнью. Заслуги военного врача отметили на самом высоком уровне. Указ о награждении Шамиля Абдулмеджидова подписал президент России Владимир Путин.

Заслуги врача отметил глава государства. Фото: администрация Левашинского района.

- Указом президента РФ В.В.Путина , за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, награжден государственной наградой «Медалью за спасение погибавших» и приказом Министра Обороны ведомственной медалью «За укрепление боевого содружества», - сообщили в пресс-службе администрации Левашинского района Дагестана.

Фото: администрация Левашинского района.

Ранее медаль «За спасение погибавших» получила хирург Сабият Курбанова, уроженка села Цалак Табасаранского района Дагестана. Хрупка девушка-хирург, как и ее коллега Абдулмеджидов, проводит операции под шквалом огня.

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