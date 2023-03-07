Поздравления с 8 марта от известных людей и компаний Ставрополья

С праздником, дорогие женщины! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Какая бы ни была погода за окном 8 марта - это всегда самый теплый, радостный и наполненный красотой день в году. Таким его делают наши женщины - очаровательные, милые, неповторимые!

Ставропольчанок с их праздником через «Комсомольскую правду» решили поздравить известные люди и компании региона, а коллектив редакции присоединяется ко всем прозвучавшим добрым словам!

Николай МУРАШКО,

Генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск:

Дорогие ставропольчанки!

Поздравляю вас с 8 Марта, замечательным праздником весны,

символизирующим торжество любви, мечты и красоты!

С большой радостью присоединяюсь ко всем искренним и теплым словам признательности за ваш бесценный вклад в преображение и совершенствование мира, в котором мы живем.

Вы - наш нескончаемый источник доброты, света и тепла, вдохновения и гармонии.

Вы - пример бескорыстной заботы и служения близким, чуткости и душевной щедрости.

Женственные и очаровательные, нежные и сильные, целеустремленные и трудолюбивые, вы воспитываете детей, создаете уют, окружаете вниманием и любовью родных, одновременно развивая свои таланты, реализуя творческий и личностный потенциал, достигая больших высот на профессиональном поприще и в общественной деятельности.

Сегодня, как никогда, жизнь требует от всех нас выдержки, стойкости и самоотдачи, открытости и отзывчивости, взаимопонимания и добросердечия. И всему этому мы учимся у вас, дорогие наши, прекрасные, милые женщины!

Вы - опора и надежный тыл для доблестных и отважных защитников Родины.

Спасибо вам за то, что поддерживаете - своей природной мудростью, вовремя сказанным нужным словом, дарите надежду на то, что все будет хорошо.

От всей души желаю вам отличного самочувствия, хорошего настроения, искренних улыбок, добрых слов, приятных событий, радости, счастья и взаимопонимания со всеми, кто вам дорог!

Пусть сбудутся ваши заветные мечты и желания, а удача сопутствует всем вашим добрым начинаниям!

Татьяна ЧУМАКОВА,

председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья:

От всей души поздравляю всех ставропольчанок с 8 Марта!

Этот прекрасный праздник, согретый улыбками и первыми весенними лучами, - дань уважения и восхищения женщинами, их красотой, мудростью и добротой.

Дорогие мои землячки, нежные и заботливые, любящие и чуткие, хрупкие и одновременно сильные, вы - источник вдохновения и надежды, поддержка и опора для близких.

Оставаясь хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, занимаясь воспитанием детей, вы добиваетесь невероятных высот во всех сферах жизни - на профессиональном поприще, в творчестве и общественной деятельности, показывая примеры истинного патриотизма и милосердия, бескорыстия и самоотдачи.

Особую признательность хочу выразить моим замечательным соратницам из краевого отделения «Союза женщин России». Вы всегда на передовой - там, где нужна ваша помощь, где ждут поддержки и участия одинокие пожилые люди, дети-сироты, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

С самого начала спецоперации вы активно участвуете в масштабной гуманитарной миссии, оказывая всестороннюю поддержку военнослужащим, защищающим интересы Родины в зоне проведения СВО, их семьям и жителям многострадального Донбасса. Искренняя вам благодарность за это.

Я желаю вам и всем моим соотечественницам энергии и оптимизма, счастья и любви, взаимопонимания с близкими, исполнения заветных желаний, веры в торжество справедливости и добра!

Пусть этот чудесный весенний день порадует вас хорошими новостями, приятными сюрпризами и словами, замечательным настроением, отличной погодой и красивыми цветами!

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