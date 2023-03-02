Телеведущая Анжела Мамадибирова. Фото: стоп-кадр видео.

В Дагестане внезапно скончалась известная телеведущая Анжела Мамадибирова.

О смерти Мамадибировой сообщили ее коллеги в официальном Телеграм-канале телекомпании «Дагестан».

Биография Анжелы Мамадибировой

- Анжела Мамадибирова была олицетворением дагестанского телевидения 2000-х. О ней много говорили, многие знали. Искренне соболезнуем близким и родным, - говорится в сообщении.

Анжела Мамадибирова родилась и выросла в солнечном Дагестане. Здесь же поступила в вуз на филологический факультет и, как рассказывала коллегам сама Анжела, совсем не планировала связывать свою жизнь с большой журналистикой.

На телевидение она попала еще студенткой. Из любопытства пришла в 90-х на местный телеканал, а спустя время стала штатным сотрудником. Свою карьеру начинала в должности ассистента режиссера. Много трудилась, совмещая учебу и работу.

В одном из интервью Анжела Мамадибирова как-то призналась, что ей, тогда еще очень молоденькой, безумно нравилось на телевидении. Думала, что сама впоследствии станет режиссером. Но все вышло иначе. Анжелу перевели на должность корреспондента в информационный отдел. Потом стала заместителем начальника службы информации, а спустя время - руководителем программы «Махачкала».

Причина смерти Анжелы Мамадибировой, ведущей из Дагестана

Благодаря своему профессионализму, Анжела Мамадибирова снискала признание среди коллег и зрителей. О причинах скоропостижной смерти журналиста не сообщается.

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