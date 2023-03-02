Турист со Ставрополья искромсал кинжалом друга на отдыхе в горах

Туристы отправилась в КЧР на новогодние праздники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поездка в горы чуть не обернулась смертью одного из туристов, к счастью, его удалось спасти. Но напавшего на него ставропольца будут судить. Он предстанет перед судом в Карачаевске.

В СУ СКР по Карачаево-Черкесской республики рассказали, что житель Ставрополя во время отдыха в горах республики попытался зарезать оппонента кинжалом. Инцидент произошел на новогодних каникулах, 3 января 2023 года. Ставрополец приехал на отдых в живописное урочище «Махар», группа туристов остановилось в одном из лагерей.

Новогодние праздники проходили весело. Как отмечают в пресс-службе ведомства, мужчины распивали спиртные напитки. Внезапно 44-летний житель Ставрополя заподозрил одного из туристов в неподобающем обращении со своей малолетней дочерью и сильно разозлился.

Отец девочки достал кинжал и накинулся на оппонента, он дважды ударил обидчика в живот. Раненный успел спрятаться в людное место, его погрузили в машину и помогли добраться до медицинского учреждения, где ему была оказано вся необходимая помощь. Врачи диагностировали у потерпевшего колото-резаные раны.

Домик в лагере, где произошел конфликт, ущелье «Махар». Фото: СУ СКР КЧР

Следователи опросили всех возможных свидетелей, провели необходимые экспертизы. Прокуратура Карачаевского района КЧР утвердила обвинительное заключение и отправила уголовное дело на рассмотрение в Карачаевский районный суд. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как удалось найти мать убитой новорожденной девочки в одной из пекарен Карачаево-Черкесии. Женщина, которая оставила тело своей дочери в пойме Большого Ставропольского канала, уехала в соседний регион и пять лет скрывалась от следствия. Установить родство с ребенком удалось только с ДНК-тестом.

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