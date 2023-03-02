7 операций и удаление ножек: на Ставрополье бездомной матери с больной дочкой ищут дом

Еще пару месяцев назад Марина могла бегать по тропинкам у дома, а теперь вынуждена лежать на кровати. Фото: социальные сети Антония Скрынникова.

О непростой жизненной истории девочки Марины Кириленко из села Новоселицкого Ставропольского края рассказал священник Антоний Скрынников. Некоторое время назад он познакомился с 10-летней малышкой, которая в конце прошлого года лишилась сразу обеих ног.

В 1,5 года Марина внезапно стала задыхаться и отекать. После обследования девочки поставили страшный диагноз - заболевание почек, хронический гломерулонефрит с нефротическим синдромом, Фото: социальные сети Антония Скрынникова.

- В полтора года девочка заболела, стала задыхаться и сильно отекать, после многочисленных обследований врачи поставили диагноз болезнь почек - хронический гломерулонефрит с нефротическим синдромом, - уточнил священнослужитель.

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Из-за постоянного приема большого количества лекарства, в 2018 году у ребенка образовался тромб в сердце, девочку прооперировали. Но на этом беды малышки не закончились, в октябре 2022 года из-за обострения болезни ее снова госпитализировали, она впала в кому на три недели, а когда очнулась - перенесла 7 сложных операций за 2,5 месяца. К сожалению, Марине пришлось ампутировать обе ножки.

В 2018 года у Марины нашли тромб в сердце, ее срочно прооперировали. Фото: социальные сети Антония Скрынникова.

Сейчас девочка находится в тяжелой депрессии, ведь еще пару месяцев назад она резво бегала, а теперь никак не может смириться с тем, что до конца жизни она будет передвигаться при помощи инвалидного кресла. Маленькой девочке очень трудно, она не хочет ни с кем разговаривать кроме родной матери, надолго уходит в себя.

Сегодня Марина ни с кем не общаться кроме родной мамы, у девочки тяжелейшая депрессия. Фото: социальные сети Антония Скрынникова.

В семье Марины единственный человек, который может ей помочь - это ее мама. Она ежедневно ухаживает за больной дочерью, а еще приглядывает за своей пожилой мамой и дядей инвалидом. Отец давно бросил маленькую Марину.

- В семье никто не пьет, соседи и социальная служба характеризуют их положительно. Мама не может работать, так как постоянно находится рядом с дочерью, с деньгами в семье очень тяжело, - рассказывает Антоний Скрынников.

За помощью Марине семья обратилась в фонд «Мы Простые люди» и к священнику. Они хотели бы сделать ремонт хотя бы в одной комнате, где и живет девочка. Позже выяснилось, что дом не является собственностью семьи Марины, им просто разрешают там жить добрые люди. Дом находится в аварийном состоянии, в нем нет даже водопровода.

После трех недель комы и 7 операций врачи были вынуждены ампутировать малышки обе ноги. Фото: социальные сети Антония Скрынникова.

Если сделать ремонт, у девочки все равно не будет возможности выбраться из дома, тем более на коляске. Из дома на улицу ведет крутой склон, а состояние ступенек не позволяет по ним спуститься. Но сейчас у ребенка даже нет своей коляски, чтобы Марина могла выезжать на улицу, гулять по парку, посещать с мамой школу и поликлинику. Совместно было принято решение накопить на новый дом, который уже подобрали. Его хозяева готовы уступить некоторую сумму, как свой вклад в общее дело.

Прихожане храма Антония Скрынникова и фонд «Мы Простые люди» за два дня уже собрали 850 000 тысяч, а на покупку нового дома необходимо 1 800 000.

- Я верю и знаю, что это вполне возможно сделать всем вместе. Если соберем больше, то, с вашего согласия, мы купим девочке коляску и другие предметы быта, - сказал отец Антоний, который взял сбор средств под личную ответственность.

После окончания сбора квалифицированное юридическое агентство возьмет на себя труды (бесплатно) купить и правильно оформить документы на дом.

КАК ПОМОЧЬ Получатель - Николай Евгеньевич М.

Номер счета: 5469600055040620 Банк получателя: Ставропольское отделение ПАО Сбербанк

Просьба указывать назначение платежа «Благотворительная помощь Марине».

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