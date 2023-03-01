20 млн за 2 месяца: в рекордные сроки закрыт сбор на лечение российского мальчика

Сбор для Влада закрыт. Фото: семейный архив семьи Шуруха.

Тысячи неравнодушных людей подарили маленькому ставропольцу шанс на долгую и счастливую жизнь. На днях 7-летнему Владу Шурухе из Новоалександровска провели спасительную операцию по пересадке костного мозга в одной из клиник Израиля.

Сбор на его лечение удалось закрыть в рекордные сроки. Необходимые на перелет, операцию и реабилитацию 200 тысяч евро (без малого 20 миллионов рублей) смогли собрать всего за два месяца!

- Волшебники, вы сотворили очередное чудо – сбор для Влада закрыт в последний день зимы! Весна – это время для новой жизни, но в этот раз надежду на будущее принесла не смена времен года, а человеческая доброта. Мальчик уже находится в клинике, на днях ему провели спасительную операцию Спасибо вам за это! – сообщили организаторы сбора.

Сбор для Влада закрыт. Фото: семейный архив семьи Шуруха.

Напомним, у мальчика было выявлено редкое генетическое заболевание - метахроматическая лейкодистрофия. Эта болезнь приводит к необратимым повреждениям мозга и других органов. Лечения от нее не существует. Пересадка костного мозга – единственный способ остановить болезнь.

Симптомы страшного недуга у Влада Шурухи появились внезапно. В шесть лет мальчик, который на тот момент уже бегло читал, отлично считал, решал задачки и очень любил гулять, вдруг стал жаловаться на усталость. Сначала пропала активность, потом изменилась походка и речь. В результате длительных обследований был поставлен неутешительный диагноз. Родители стали искать клинику, в которой согласятся принять сына на лечение. На срочную пересадку костного мозга от здорового донора согласились сделать в израильской клинике «Хадасса».

Впереди Влада ждет длительная реабилитация, после которой мальчик вернет домой на Ставрополье.

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