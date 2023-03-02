На Ставрополье арестовали замминистра Мосину за контракт по борьбе с коронавирусом

Евгения Мосина. Фото: министерство имущественных отношений СК

УФСБ по Ставропольскому краю подтвердило информацию о задержании заместителя министра имущественных отношений Евгении Мосиной. Чиновницу подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В 2020 году замминистра на основе фиктивных предложений заключила контракты на поставку средств защиты в рамках борьбы с коронавирусом. При этом стоимость контракта была завышенной. За СИЗ Ставрополье заплатило больше 15 млн рублей, правоохранители считают, что из этой суммы подозреваемые похитили более 2,7 млн рублей.

Окружная полиция возбудила уголовное дело против Мосиной по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "превышение должностных полномочий", а против подрядчика – по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Евгения Мосина. Фото: министерство имущественных отношений СК

– 1 марта 2023 года заместителю министра имущественных отношений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, – сообщает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Евгения Мосина работает в министерстве имущественных отношений с 2006 года и начинала как ведущий специалист отдела земельных отношений. В 2017 году она возглавила отдел по проведению торгов, а в январе 2019 года стала заместителем министра.

В конце 2022 года стало известно об аресте бывшего министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко. Региональная прокуратура сообщала, что в 2020 году министерство ЖКХ Ставрополья заключило контракты на дезинфекцию на 45 млн рублей - в разгар пандемии коронавируса. По данным ведомства, Роман Марченко заключил контракты на дезинфекцию, стоимость которой была заведомо увеличена на 13 миллионов рублей.

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