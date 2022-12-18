Экс-министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко заключили под стражу до 15 февраля. Фото: Сайт правительства Ставропольского края.

На сайте Ленинского районного суда сообщается, что Романа Марченко заключили под стражу до 15 февраля 2023 года. Вчера в доме экс-министра ЖКХ Ставрополья также прошли обыски.

Марченко занимал пост министра с 2016 по 2022 год, а в июле 2022 года ушел с должности по собственному желанию.

Обыски, которые накануне прошли в доме у чиновника, могли быть связаны с возбуждением уголовного дела против его заместителя Евгения Маслова. Ранее чиновника задержали прямо на рабочем месте в марте 2022 года, его подозревают мошенничестве на крупную денежную сумму - в 15 млн рублей.

Прокуратура Ставропольского края уточняет, что в 2020 году министерство ЖКХ Ставрополья заключило контракты на дезинфекцию на 45 млн рублей - в разгар пандемии коронавируса. По данным ведомства, Роман Марченко заключил контракты на дезинфекцию, стоимость которой была заведомо увеличена на 30 миллионов рублей.

Украденные денежные средства министр ЖКХ и его союзники потратили по собственному усмотрению. Таким образом бюджетной системе РФ был причинен крупный материальный ущерб. Сейчас задержанный экс-министр ЖКХ заключен под стражу до 15 февраля 2023 года.

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