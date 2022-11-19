«Хозяин не объявился»: волчицу в ошейнике с улицы Владикавказа отправили в Москву

Хозяин волчицы так и не отозвался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серого волка, которого специалисты по отлову животных обнаружили на одной из улиц Северной Осетии, забрали волонтеры. Дикого зверя увезли в столицу - в Москву. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал директор «Владпитомника» Ахсарбек Дидаров.

К слову, волк, который вместе с бродячими собаками прогуливался по улице Зураба Магкаева во Владикавказе, оказался волчицей. После отлова животное тщательно осмотрели, специалисты пришли к выводу, что эта особь - самка.

- Мне говорят, что это даже помесь волка с какой-то из собак. Породу не уточнили, - рассказал Ахсарбек Дидаров.

Напомним, что животное обнаружили местные жители. Волчица разгуливала с бродячими собаками, но хоть и вела себя адекватно - очень пугала. Тогда было принято решение вызвать специалистов по отлову бродячих животных и забрать дикого зверя.

На волчице был самодельный ошейник. Есть версия, что зверя поймали в детстве и пытались приручить. Фото: Ахсарбек Дидаров

Прибывшие на место сотрудники центра были удивлены, среди собак бегал настоящий волк! Но на животное был надет специальный ошейник.

- Хозяина найти не удалось, хоть мы и приняли попытки, ведь на ней был ошейник перетянутый проволокой, скорее всего в детстве ее кто-то поймал и держал, а потом она сбежала, но выпускать просто так этого зверя нельзя!, - делится подробностями поимки Ахсарбек Дидаров.

Серого зверя посадили в одиночную клетку. Долгое время пристроить волчицу никуда не получалось.

- Я сначала пытался понять, куда ее пристроить звонил в Россельхознадзор, Минсельхоз, Минприроды, зверинец, нигде не могли подсказать, посоветовать. А потом со мной связались волонтеры наши, сказали: давайте ее нам, мы ее отправим в Москву. Я и передал им, - поделился подробностями собеседник.

В столице волчицу поместят в питомник, где содержатся дикие животные. Ахсарбек Дидаров признался, что для нее это будет самый подходящий вариант, ведь в дикой природе волчица жить не приучена, возвращается в город, но и жить у людей ей нельзя.

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