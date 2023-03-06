Председателя краевой Думы получил поздравления от известных ставропольцев

Николай Тимофеевич Великдань. Фото: dumask.ru

Николай Тимофеевич Великдань родился 6 марта 1956 года в поселке Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края в семье механизатора и разнорабочей совхоза.

В 70-80-е годы трудился бригадиром, секретарем парткома, главным агрономом овощеводческой бригады совхоза «Правокубанский» Кочубеевского района.

С 1987 по 2008 год занимал руководящие посты в крупнейших агропредприятиях региона, а также несколько лет проработал в администрации Кочубеевского района (первым заместителем главы, начальником управления, а затем отдела сельского хозяйства).

До 2009 года являлся заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края, после чего возглавил администрацию Труновского муниципального района.

В 2012 году назначен первым заместителем председателя Правительства Ставропольского края, а в 2021 году избран председателем Думы Ставропольского края.

Николай Великдань возглавляет Думу Ставропольского края с 2021 года. Фото: dumask.ru

Уважаемый Николай Тимофеевич!

От имени всех женщин Ставрополья и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша многолетняя трудовая деятельность - пример верного служения своей малой родине. В том, что важнейшая для Ставрополья отрасль, от которой зависит процветание всего края, сельское хозяйство, занимает лидирующие позиции по многим направлениям, - большая Ваша заслуга.

Сегодня под Вашим руководством ставропольские депутаты принимают законы, направленные на дальнейшее развитие региона, укрепление его безопасности, в том числе и продовольственной, повышение благосостояния всех ставропольцев, воспитание патриотизма и, конечно, на поддержку наших отважных земляков, участвующих в спецоперации по защите интересов России, и их семей.

Уверена, несмотря на все сложности и вызовы времени, благодаря созидательной парламентской работе позитивные перемены и преобразования в крае продолжатся. Искренне желаю Вам успехов в Вашей важной и ответственной работе, взаимопонимания и поддержки коллег, средств и возможностей для решения серьезных задач, которые жизнь ставит перед краем.

Пусть этот замечательный весенний день порадует Вас добрыми словами, сказанными в Ваш адрес, хорошим настроением и прекрасной погодой!

Пусть в жизни будет больше поводов для радости и гордости, пусть планы реализуются, а мечты сбываются. Здоровья и долголетия, счастья и благополучия, душевного спокойствия и оптимизма - Вам и Вашим родным!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья.

С днем рождения, уважаемый Николай Тимофеевич!

Примите мои сердечные поздравления и слова признательности за Ваш многолетний добросовестный труд и преданность родному Ставрополью.

Как опытный профессионал, обладающий всеми необходимыми качествами для руководителя высокого уровня, сегодня во главе законодательного органа края Вы вносите достойный вклад в укрепление экономической и социальной сфер региона, рост его инвестиционной привлекательности и благосостояния жителей региона.

Искренне желаю Вам и Вашей семье всего самого доброго! Будьте здоровы и счастливы!

Анатолий ЖДАНОВ, депутат Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, директор сельскохозяйственного предприятия «Битл».

Уважаемый Николай Тимофеевич!

Примите наши сердечные поздравления с днем Вашего рождения и слова глубокой благодарности за все, что Вы делаете для родного Ставрополья и его жителей.

Ваши опыт и профессионализм, самоотдача и энтузиазм, ответственность и умение работать с людьми всегда были востребованы, и сегодня присущие Вам качества позволяют эффективно вести законотворческую деятельность на благо края. Уверены, на этом поприще Вас ждут большие достижения.

От всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, счастья, удачи, изобилия и душевного равновесия!

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО СП «Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева», и коллектив.

Уважаемый Николай Тимофеевич!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Вы снискали заслуженный авторитет среди земляков благодаря своей многолетней деятельности, направленной на всестороннее развитие нашего прекрасного Ставрополья и рост благосостояния всех его жителей. И сегодня на ответственном посту руководителя краевой Думы Вы проводите большую законотворческую работу, цель которой - улучшение всех сфер жизни ставропольцев. Желаю Вам в этом успехов и удачи.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра — Вам и Вашим близким!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский район).

Уважаемый Николай Тимофеевич!

В день Вашего рождения примите наши самые сердечные поздравления!

На Ставрополье Вас знают и ценят как авторитетного и грамотного руководителя, опытного профессионала, компетентного специалиста, человека слова и дела, внесшего большой вклад в развитие края и особенно сельскохозяйственной отрасли.

И сегодня Ваша деятельность на посту главы регионального парламента направлена на улучшение всех сфер жизни ставропольцев. Искренне желаем Вам на этом пути удачи и успехов, эффективных решений и ценных идей! Пусть рядом всегда будут близкие по духу люди. Доброго здоровья, счастья, гармонии и благоденствия - Вам и Вашим родным!

Евгений КУЩ, СПК-племзавод «Дружба» (Апанасенковский район), и коллектив.

Уважаемый Николай Тимофеевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Ваша многолетняя плодотворная деятельность на благо Ставрополья заслуживает глубочайшего уважения. Земляки ценят Вас как профессионала высокого уровня, энергичного и мудрого человека, опытного руководителя, умеющего вести свой коллектив к намеченным целям.

Уверены, что и впредь Ваши деловые и личные качества будут помогать в решении даже самых сложных задач на пути к процветанию родного края.

От всей души желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, оптимизма, удачи, мира, радости и счастья!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий район), и коллектив.

Уважаемый Николай Тимофеевич!

Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения!

Ваш трудовой и жизненный путь - пример беззаветного служения на благо родной ставропольской земли.

Ваши мудрость и богатый опыт, активная гражданская позиция помогают справляться с задачами любой сложности. И сегодня под Вашим руководством Дума Ставрополья является эффективным органом законодательной власти, позволяющим корректировать и направлять в правильное русло самые актуальные для края вопросы.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых больших достижений и семейного благополучия!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.

Уважаемый Николай Тимофеевич, с днем рождения!

С большой радостью присоединяемся к многочисленным поздравлениям и словам признательности за Ваш огромный вклад в развитие малой родины и формирование позитивного имиджа Ставрополья!

Ваша компетентность, высокая ответственность и богатый опыт позволяют принимать взвешенные и актуальные решения, что очень важно в парламентской работе. Искренне желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, новых высот и побед на благо любимого края.

Пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья и единомышленники. Пусть удача сопутствует Вашим начинаниям. Всех благ — Вам и Вашей семье!

Лидия ДУШКА, председатель колхоза «Родина» (Красногвардейский район), и коллектив.