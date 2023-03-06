Жаркая для марта погода установится на Ставрополье

На Ставрополье после дождей и холодов ожидается резкое потепление до +18 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дождь в понедельник, 6 марта, на Ставрополье прекратится ближе к ночи, а уже 7,8 числа и до конца недели синоптики прогнозируют отсутствие осадков и резкое потепление до +18 градусов. Сегодня, 6 марта, температура воздуха не поднимется выше +4… +9 градусов. Вечером синоптики обещают дождь с мокрым снегом.

— Сегодня под влиянием циклона в большинстве районов края отмечаются дожди, погода пасмурная. Дожди продлятся в течение всего дня. Вечером – в отдельных районах уже с мокрым снегом, – рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

В течение ночи осадки прекратятся, на Ставрополье распространится антициклон. Согласно прогнозу, завтра, 7 марта, потеплеет до +7… +12 – погода будет солнечной, хотя местами все равно ожидается облачность. Ветер также не испортит предпраздничный день: скорость ветра достигнет 11 м/с.

После холодного начала весны в регион приходит тепло. Ночью по-прежнему ожидается температура до -2 градусов, однако днем потеплеет. В праздничный день, 8 марта, и до конца рабочей недели температура воздуха поднимется до +13… +18 градусов. Облака постепенно отступят с территории региона, а солнце – что непривычно для 8 марта – будет светить весь день.

Несмотря на то, что погода на Ставрополье ожидается очень теплой, рекордным показатель не стал. В 1999 году температура воздуха 8 марта поднялась до +21,3 градуса, а самым теплым днем марта стало 25 марта 2008 года – +30,2 градуса.