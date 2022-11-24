Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы в Тверском суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях и организации преступного сообщества в группе компаний «Сумма».

Братья Магомедовы - кто это

На скамье подсудимых оказались братья-миллиардеры: гендиректор Зиявудин Магомедов, его заместитель и экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов. Для младшего - Зиявудина, гособвинение запрашивало 24 года лишения свободы, а для старшего - 21 год.

За что посадили братьев Магомедовых

Расследование громкого уголовного дела началось еще в 2018 году. Пять лет назад, 30 марта, силовики задержали Магомедовых и провели обыски в 25 регионах России. Через год состоятельным предпринимателям предъявили обвинение в 9 эпизодах мошенничества и одном - растраты. Преступным путем они заработали 11 млрд рублей. Следствие считает, что Зиявудин занимался финансовыми вопросами, а бывший сенатор Магомед курировал вопросы безопасности.

Группа Сумма братьев Магомедовых

Эпизоды затрагивают ряд известных объектов. Дочерние компании «Суммы» возводили стадион «Балтика» в Калининграде и «Казань-Арены», где прошли игры чемпионата мира по футболу. Они же обустраивали 16 гектаров на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Но Магомедовы на прениях заявили, что теряли деньги на сделках, которые фигурируют в уголовном деле. Помимо того, им и другим фигурантам инкриминировали создание преступного сообщества. Адвокаты надеялись, что по этому обвинению братьев оправдают.

Зиявудин Магомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме Магомедовых в деле фигурируют бывший руководитель компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов и еще три лица, связанных с влиятельными олигархами. Каждому из них инкриминируют свои эпизоды мошенничества или растраты и участие в ОПС.

Приговор братьям Магомедовым

24 ноября 2022 года суд признал братьев Магомедовых виновными в мошенническом хищении на 11 млрд рублей. - Суд установил: Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов совершили создание преступного сообщества и преступной организации, а [Артур] Максидов и [Сергей] Поляков приняли участие в преступной организации с использованием служебного положения, [Роман] Грибанов также принял участие в преступной сообществе, – заявила судья Олеся Менделеева в начале оглашения приговора. Наказание будет озвучено в ближайшее время. Отметим, что еще в 2021 году из обвинения убрали статьи о незаконном хранении оружия, которое нашли у Магомеда Магомедова при обысках. Видимо, мужчине удалось доказать, что на пистолеты у него есть разрешение.

Кстати, в мае 2022 года стало известно о конфискации имущества братьев Магомедовых на 750 млн долларов - эти деньги они выручили с продажи 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта.