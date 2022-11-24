«Прорабатываем вопрос»: на Ставрополье ответили Соловьеву после обвинений в невыплате компенсации за гибель добровольца

Минсоцзащиты Ставрополья дали комментарий на критику Владимира Соловьева Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время радиоэфира 23 ноября 2022 года журналист Владимир Соловьев высказал критику в адрес министерства социальной защиты Ставрополья за отказ в выплате отцу погибшего в ходе спецоперации добровольца.

За выплатой обращались в ведомство, однако с подписью трех чиновников, в том числе министра Елены Мамонтовой, был получен отказ. За это и «зацепился» Соловьев, задавая вопросы по поводу того, «что происходит в головах у чиновников», которые пишут «отказать».

— Это подписал... министр, в кабинете с теплой …опой сидящий. Елена Мамонтова министр целый Ставропольского края! Проект решения подготовил ведущий специалист отдела социально-правовых гарантий Гизенко! Это тебе не хухры-мухры, – высказался Соловьев во время эфира.

И вот сегодня, 24 ноября, прямо с утра был опубликован официальный комментарий на сайте министерства труда и соцзащиты Ставропольского края. Сообщение началось с того, что всем напоминают про региональные меры помощи, которые выдаются сверху федеральных.

— В Ставропольском крае действуют региональные меры помощи. Они установлены краевым законом. В бюджете края предусмотрены средства для осуществления таких выплат, они проводятся в полном объеме, – написано в комментарии на официальном сайте министерства.

Потом перешли к главному и сообщили про то, что трудности при получении средств связаны с «отсутствием необходимых документов».

— Если конкретно: по краевому закону региональная единовременная выплата предоставляется в том числе добровольцам, которые заключили контракт об участии в СВО на общий срок не менее 6 месяцев, и были направлены военным комиссариатом Ставропольского края, – продолжает ведомство.

Подтверждающие документы, как сказано в комментарии, предоставлены не были. На данный момент ведется работа с Минобороны РФ, чтобы восстановить утраченное и выдать полагающиеся средства. - Минтруда Ставрополья прорабатывает вопрос с документами на выплату семье погибшего бойца.