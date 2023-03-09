Названы настоящие авторы "Самого русского хита" Шамана: песня предназначалась другим звездам

Шаман, он же Ярослав Дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Шаман, он же Ярослав Дронов, выпустил новый трек – "Самый русский хит". Клип на песню за несколько дней собрал почти два миллиона просмотров и не уходит из музыкальных трендов YouTube. Оказалось, что трек написал не сам исполнитель – настоящими авторами являются Николай Чебанов со Ставрополья и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. В своем блоге они рассказали, как песня оказалась у Шамана и что изменил артист в оригинале.

Авторы "Самого русского хита" – Николай Чебанов со Ставрополья и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов

Идея появилась в августе 2022 года, когда Диляра бесцельно гуляла по городу.

– Меня посетила мысль, что нас в России и всех, кто говорит на русском языке, объединяет своя ментальность, мы все по-своему грустим. Несмотря на то что мы все разные люди, есть что-то, что понятно только нам. Я сразу подумала, как было бы круто написать об этом песню. Мне показалось, что это должен быть монументальный хит, который бы охватывал всех. А если это про нас – это русский хит, – поделилась Диляра.

– На самом деле, есть такая тема. Смотришь русскоговорящему человеку в глаза и понимаешь без слов, что он говорит по-русски, – заключил Николай.

Шаман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторы изначально предполагали, что их новая песня прекрасно подошла бы Шаману, но предпосылок для этого не было. Во многом потому, что все треки артист пишет сам. На время Николай и Диляра забросили идею, пока не узнали о музыкальном конкурсе, на котором звезды прослушивают песни неизвестных исполнителей.

Изначально "Самый русский хит" выбрала группа "Город 312", но они решили передать песню Шаману, который, как признались Николай и Диляра, пытался сохранить авторский след в звучании.

– Он [Шаман] признался нам, что пытался повторить интонации Коли. Что поменялось? Первая часть до припева взята полностью из демоверсии. Припев, естественно, он сделал в своем стиле. У Шамана есть свой звук барабанов, звук гитар – он очень хлесткий. Гитарное соло было у нас было красивым, но случайным. А Шаман вставил туда пасхалку к песни "Я русский". Плюс добавили модуляцию, – разобрали официальную версию авторы.

Николай и Диляра побывали на съемках клипа и в конце получили от Шамана гитару. Позже артисты опубликовали свою версию песни.

Николай Чебанов и Диляра Хайруллина. Фото: YouTube

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