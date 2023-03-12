«Спасибо от тысяч ребят»: Разин простился со своим детдомовским воспитателем

Андрей Разин заявил о смерти наставника. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шоумен и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о смерти директора детского дома в Светлограде Николая Трегубова.

- Сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни директор Детского дома города Светлограда Николай Тимофеевич Трегубов, - написал на своей странице в соцсети Андрей Разин.

Николай Тимофеевич, по словам продюсера, начинал свою карьеру в качестве учителя по физкультуре и был воспитателем у Разина. Под его руководством многие ребята стали спортсменами.

- Он воспитал огромное количество ребят, которые, благодаря ему, нашли свое достойное место в жизни. Он водил нас в походы в Архыз, воспитывал нас сильными духом людьми, - сказал Разин.

Фото из личного архива Андрея Разина. Стоп-кадр видео.

Андрей Разин отметил, что именно благодаря Трегубову он смог многого добиться в жизни. Уже став продюсером легендарной группы, Разин вместе с участниками «Ласкового мая» помогал Трегубову.

- Мы помогали ему делать ремонт. Светлая память великому человеку Огромное спасибо от тысяч ребят, которые прошли через его руки и его доброе сердце. Очень большое горе для всех выпускников, - отметил шоумен.

Продюсер «Ласкового мая» и бывший воспитанник детского дома в Светлограде выразил соболезнования родным и близким Николая Трегубова, который являлся руководителем учреждения с 1977 года.

- Николай Тимофеевич отдал детям всего себя без остатка. Царствие ему Небесное. Приношу искренние соболезнования его семье, родным и близким, коллегам, а также всем воспитанникам светлоградского Детского дома. Таких, как он, больше не будет никогда, - подытожил Андрей Разин.

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