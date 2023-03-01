Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин: «Я получил инвалидность»

Андрей Разин проходит курс восстановления после операции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин шокировал поклонников сообщением об инвалидности. Шоумен опубликовал очередное видеообращение, в котором подробно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем и о том, почему ему пришлось уехать из России.

По словам Разина, он получил тяжелую травму ноги и отправился в Штаты, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, которую ему могли оказать исключительно в этой стране. Мол, ни в России, ни в Германии не нашлось врачей, готовых взяться за его лечение.

- У меня очень тяжелая травма ноги. Я получил инвалидность из-за этого. Поэтому в Америке я обследовал основательно все свои сосуды и врачи сказали, что нужна операция. Операция очень сложная, которую в Германии и России провести никто не мог. Американские врачи взялись за это дело. 10 февраля 2022 года я был на операционном столе, - рассказал поклонникам Андрей Разин.

Продюсер "Ласкового мая" обратился к подписчикам. Фото: стоп-кадр видео.

После операции продюсеру легендарной группы назначили курс реабилитации. Процесс восстановления идет не быстро. Шоумен признается, что ему до сих пор приходится «расхаживать ногу».

- Почти весь 22-й год я восстанавливался, проходил сложную реабилитацию. Я до сих пор расхаживаю ногу и потихонечку теряю в весе, слежу за своим здоровьем, - делится Разин.

Сейчас Разин, который из-за проблем со здоровьем вынужден оставаться на чужбине, во всю готовится к концертному туру в честь своего юбилея. В сентябре этого года ему исполнится 60 лет.

Разин готовится к концертам. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Хочу отметить, что как я был гражданином России, так им и остаюсь. В настоящий момент готовлюсь к большому концертному туру, поэтому и восстанавливаю свое здоровье. Вместе с группой «Ласковый май», солистами Дмитрием Тревогой и Денисом Медведевым я проеду по городам Европы, Америки и всех 15 стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик, - отметил шоумен.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о том, что Разин купил билет на концерт в Америке с участием своего двойника. Организатором выступления он пригрозил судом.

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