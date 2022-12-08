Андрей Разин обвинил Игоря Крутого в провокации.

Продюсер Андрей Разин обвинил Игоря Крутого в провокации в отношении «Ласкового мая» и пригрозил ему судами за нарушение авторских прав. Разин записал очередное «экстренное» обращение к подписчикам и Крутому после того, как стало известно о планах композитора провести в Германии концерты группы «Ласковый май».

Ранее в тур по городам Германии должен был отправиться Юра Шатунов. Его вступления были запланированы на апрель - май 2022 года. Из-за внезапной смерти артиста концерты отменили. А деньги за билеты, по словам Разина, людям таким и не вернули. Новые концерты экс-участников «Ласкового мая» должны состояться в начале 2023 года. Но продюсер уверен, что артисты выступать не планируют. Более того, они вообще не в курсе планов Крутого.

В тур по Германии должен был отправиться Юрий Шатунов. Но не успел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Крутой опять выставляет маршрут Юры Шатунова в Германии, за который не готов возвращать деньги. Переносили эти концерты до последнего и до сегодняшнего дня не вернули деньги людям. Теперь переводят все на моих солистов - на Андрея Гурова, Юру Прибылова, Олега Крестовского, Юру Ростоцкого. Они сейчас могут писать любые имена под этими концертами, что, якобы, кто-то примет участие. Ребята не собирались в Германию. И не собираются. У них даже паспортов заграничных нет. Тем не менее Игорь Крутой пишет, что под афишей Юры будут выступать оставшиеся в живых солисты, - говорит Андрей Разин.

Продюсер Разин назвал действия Крутого «провокацией» и попросил не вмешивать его самого и группу «Ласковый май» в «свои схемы и грязные вопросы».

- В феврале какие-то концерты объявляет солистов в Германии, в городах, где они даже не собирались работать. Там должен был работать Юра Шатунов. Все это, естественно, на совести самого маэстро Игоря Крутого. Игорь Яковлевич, пожалуйста, в свои схемы и грязные вопросы не впутывайте ни группу «Ласковый май», ни правообладателей, ни меня, - обратился к композитору Разин. - Ни одного документа не существует, чтобы Андрей Гуров и Олег Крестовский, экс-солисты «Ласкового мая», могли выступать выступать в Германии. Они даже паспортов не имеют! Все это ложь и провокация против нашей группы.

Также Разин уличил Крутого в нарушении авторских прав и напомнил о судах и огромных штрафах.

- Сайт Игоря Крутого грубейше нарушил законодательство, не согласовав с правообладателями исполнение песни Юры Шатунова. Я, кстати, приветствую детский хор и приветствую то, что вспомнили о Юре Шатунове, о Сергее Кузнецове. Но! Спели песню с огромным нарушением прав законных правообладателей, - резюмировал Разин. - Все права защищены. И все сайты и площадки, которые размещают видео и так далее, они будут подвергаться огромным штрафам и с ними будут судиться.

Ласковый май в Германии 2023: расписание концертов

Тем временем на просторах Сети действительно анонсируется большой тур «Ласкового мая». Концерты пройдут в период со 2 февраля по 8 марта 2023 года в 14 городах Германии.

Билеты на концерты "Ласкового мая" уже раскупают. Фото: скрин онлайн-кассы.

«В большой гастрольный тур по Германии в начале 2023 года группа «Ласковый май» приезжает во главе с легендарными солистами Андреем Гуровым и Олегом Крестовским. Вас ждёт 2-часовая концертная программа, живое исполнение, великолепное инструментальное сопровождение, и конечно же, все самые любимые хиты коллектива: «Белые розы», «Глупые снежинки», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Лето», «Медленно уходит осень» и многие другие. Приходите на концерт вечно молодой группы «Ласковый май». Музыку и слова песен Вы уже знаете, а о праздничном настроении и юношеском задоре позаботятся музыканты коллектива!» - говорится в описании концерта на одной из интернет-площадок по продаже концертных билетов.

Стоит отметить, что купить билеты на «Ласковый май» в Германии хотят многие. Так, на концерт в Гамбурге, запланированный на 5 февраля раскуплена уже почти половина билетов по цене от 29 до 75 евро. В Берлине и Дрездене поклонники группы скупили пока только треть билетов. Бойко идет торговля и в других городах, куда приедут артисты. Причем в первую очередь расходятся самые дороги и самые дешевые билеты.

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