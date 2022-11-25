Андрей Разин: "Я являюсь автором всех хитов «Ласкового мая»"

Андрей Разин снова обратился к поклонникам. Фото: стоп-кадр видео.

Продюсер и шоумен Андрей Разин после смерти Сергея Кузнецова назвал себя автором всех песен «Ласкового мая» и заявил, что уже в скором времени реализует свое право в недружественной стране, где проживает с августа 2021 года. Видеообращение он записал после очередного краха в суде за права на творчество легендарной группы. Разин отметил, что все участники процесса, кроме него самого, не дожили до суда.

- Очень много произошло событий. К сожалению, трагических. И череда этих событий продолжается. За небольшое время мы потеряли сразу трех участников первого состава «Ласкового мая» - Юру Шатунова, Мишу Афанасьева и Сергея Кузнецова. Все они должны были участвовать в процессе 21 ноября 2022 года. Юра как заявитель, я как ответчик, Сергей Кузнецов как привлеченное лицо, а Михаил Афанасьев должен был быть свидетелем всего, что происходило с группой «Ласковый май», - сказал Разин.

Он пояснил, что многие до сих пор не понимают, что все права принадлежат ему и все давно оформлено документально. По словам шоумена, в 2005 году он с Сергеем Кузнецовым закрепил в суде не только договор о передаче прав на творчество, но и авторские права на все написанные композитором песни.

- Мы с ним договорились и эта наша с ним договоренность осталась до его последних дней. Я благодарен Сергею, что он ее не разглашал. В отличие от Юры Шатунова. Закреплено решением суда, что все песни передаются мне не просто как правообладателю, а как автору этих песен, - рассказал шоумен.

Основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер «Ласкового мая» сообщил также о существовании некой расписки, оставленной Кузнецовым.

- В деле есть и роспись его и расписка о том, что он непосредственно подтверждает наш договор, - пояснил Разин. - Слава богу, решение суда, которое мы также приняли в Ставропольском крае, о том, что я являюсь автором этих песен, всех хитов «Ласкового мая», Сергей не стал оспаривать. Так произошло, что его не стало. Теперь я данный договор и это право реализую.

Также Разин пригрозил руководству РАО блокировкой зарубежных активов, если после после проигранного им суда там зарегистрируют Сергея Кузнецова автором хитов «Ласкового мая».

- У вас в Америке счета. У вас в Европе счета. И, если вы данное решение суда зарегистрируете, указав Сергея Кузнецова как автора всех песен, то ваши все счета будут заблокированы. Будет подан на вас судебный иск и РАО может лишиться всех имеющихся активов за рубежом. Вы рискуете очень огромным имуществом, - подытожил Разин.

Ранее Андрей Разин заявил о намерении обжаловать решение Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске в вышестоящей инстанции.

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