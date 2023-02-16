«Ласковый май» в Америке: Разин рассказал о концерте в Штатах

Фото: стоп-кадр видеообращения Андрея Разина.

Продюсер «Ласкового мая», шоумен Андрей Разин рассказал о планах побывать в качестве зрителя на своем собственном выступлении за рубежом. По словам продюсера Разина, неизвестные собираются провести в начале марта концерт «Ласкового Мая» с участием самого Андрея Разина в Штатах. Билеты на концерт он уже приобрел.

- С очень интересным я столкнулся в Америке. Я увидел афишу, где написано «Дискотека 80-х. Группа «Ласковый май». Впервые в Америке». И моя фотография! Я даже купил билет за 60 долларов.

По словам Разина, анонсируется выступление легенд – основного состава группы.

- Мы поем, оказывается, в Нью-Йорке 9 марта. И я там, якобы, выступаю, - удивляется шоумен.

Происходящее Андрей Разин посчитал «злым роком», который его «всю жизнь преследует».

- То концерты в Германии были объявлены Юры Шатунова. Покойного, кстати. Хорошо, что люди поняли, что Юра то умер и концертов не будет. Сейчас вот полечу в Нью-Йорк. Посмотрю, какой Андрей Разин там будет выступать и какой основной состав группы «Ласковый май», и что они там будут петь.

Шоумен заявил, что уже подготовил досудебное письмо. Организаторам выступления Разин дал 7 дней на отмену концертов, в противном случае артист намерен обращаться в суд.

- Но, судя по всему, этот беспредел в отношении группы «Ласковый май» никогда не остановится. 35 лет мне не дают покоя, и мои двойники уже добрались до США.

Напомним, ранее Андрей Разин обвинил Игоря Крутого в провокации в отношении легендарной группы после того, как ему стало известно о планах композитора провести концерты «Ласкового мая в Германии.

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