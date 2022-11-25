Кадыров рассказал, как его 15-летний сын стал мужчиной

Накануне Адаму Кадырову исполнилось 15 лет

Рамзан Кадыров поделился в своем официальном Телеграм-канале радостной новостью - его 15-летний сын Адам стал мужчиной. По этому поводу был устроен большой праздник в Ахмат-Юрте - родовом селе главы Чечни.

- Адаму исполнилось 15 лет. Это значит, что, согласно древнему чеченскому обычаю проводится церемония вступления в совершеннолетие. Старейшина нашего рода, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров вручил имениннику папаху - символ мужества, - рассказал Кадыров.

Помимо этого Адам получил кинжал - знак отваги и доблести, а также оружейный пояс. Обладание им по чеченским традициям делает мальчика полноправным мужчиной и ответственным представителем своего рода.

- Получив эти важнейшие атрибуты, перешагнувший порог совершеннолетия мужчина принимает возложенную на него ответственность перед Всевышним, народом и отчим домом и обязуется защищать все, чем дорожит истинный чеченец, - уточнил Рамзан Кадыров.

Теперь Адам обязан не только неукоснительно соблюдать чеченский кодекс чести къонаха (Къонахалла), но и бережно хранить полученные реликвии - их утрата станет несмываемым позором на всю жизнь. Еще один непростительный поступок - достать кинжал из ножен для какой-то другой цели, кроме как для защиты религии, чести и родной земли.

- Доброта, сострадание и забота о слабых лежит в основе наставлений наших предков. Именно на их мудрые советы на своем жизненном пути должны опираться молодые люди. Уверен, Адам справится с возложенной на него ответственностью и не посрамит память своих великих предков! - с гордостью подытожил его отец.

Кстати, Адам стал уже третьим сыном Кадырова, который прошел обряд инициации - в 2020 году мужчиной стал Ахмат, а через год - Зелимхан (Эли). Очередная подобная церемония в семье главы Чечни пройдет еще не скоро. Четвертому сыну Кадырова Шейх-Мохаммеду/Магомеду сейчас всего восемь лет, то есть в совершеннолетие по чеченской традиции он вступит только в 2029 году. А через год после этого инициацию пройдет сын Кадырова, который носит оригинальное имя - «Слуга Бога».

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