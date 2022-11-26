Разбогател на сломанных ИВЛ: за хищение 24 млн объявлен в розыск высокопоставленный чиновник Дагестана

Ущерб бюджету следствие оценило в 24 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной громкий скандал разразился в Дагестане. Один из высокопоставленных чиновников был в объявлен в розыск. Главное управление МВД России по СКФО возбудило уголовное дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения Дагестана, его обвиняют в мошенничестве и превышения должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2020 года сотрудники регионального Минздрава заключили с одним предпринимателем контракт на поставку восьми аппаратов ИВЛ. Дорогостоящее медицинское оборудование обошлось бюджету в 24 млн рублей. В эту же сумму был оценен причиненный ущерб.

Под видом абсолютно нового оборудования в Центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова привезли 8 аппаратов ИВЛ. В последствии результаты экспертизы показали, что техника не соответствовала требованиям спецификации и уже была в употреблении ранее.

Кроме того, закупочная цена была завышена почти в два раза. У пяти аппаратов ИВЛ не хватало деталей для комплектации, а еще два - были полностью неисправны. Доказательной базы хватило, чтобы возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество

Позже следствием была установлена причастность бывшего замминистра здравоохранения Дагестана, к фиктивному сбору коммерческих предложений. Чиновник заключил и подписал госконтракт на поставку неисправных аппаратов ИВЛ, а потом поручил главному врачу медицинского центра принять некачественное оборудование. Экс-министр здравоохранения знал о несоответствии аппаратов требованиям технического задания, но убедил врачей подписать акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию уже использованных ИВЛ.

- На расчетный счет предпринимателя были перечислены денежные средства в размере 24 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету в особо крупном размере, - уточняется в официальном пресс-релизе МВД по республике Дагестан.

ГУ МВД России по СКФО возбудило в отношении разыскиваемого чиновника уголовное дело по статье ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок в 10 лет.

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