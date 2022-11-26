Глава Ставрополья ответил усомнившемуся в его поездке в Херсонcкую область и пригласил поехать с ним в следующую

Глава Ставрополья ответил неизвестному, почему вручал награды бойцам в Херсонской области без каски. Фото: стоп-кадр с видео-конференции губернатора

Во время прямой линии с губернатором Ставропольского края, которая прошла 25 ноября 2022 года, было задано много вопросов, среди которых один очень заинтересовал Владимирова. Неизвестный человек под ником «Господин Иллюзия» усомнился в реальности недавней поездки губернатора Ставропольского края в Херсонской области.

- Как можно находиться в зоне проведения СВО без средств бронезащиты? Находиться там без шлема запрещено, а тем более такому должностному лицу как губернатор?, - задал свой вопрос с уточнениями неизвестный мужчина.

Глава Ставрополья пояснил хозяину вопроса, что во время награждения ребят, он был в бронежилете, а его каска находилась у него под столом.

- Когда вручаю ребятам награды, неудобно в каске, ведь хочется каждого обнять, - пояснил Владимир Владимиров, а затем предложил хозяину вопроса в следующий раз отправиться вместе с ним.

Политик уточнил, что это не обязательно может быть Херсонская область, ведь сейчас есть много мест, где служат ставропольские ребята.

- Ну и наконец, в Херонской области нет леса, там одна степь, - резюмировал «Господин Иллюзия».

Но на это предположение губернатор Ставропольского края ответил, что данная информация должна быть засекречена.

- Я не могу сказать, где я был, потому что, зачем нам лишний раз показывать националистам места расположения наших ребят. И поверьте мне, в Херсонской области есть леса, и они очень красивые и очень достойные, - заверил глава Ставрополья.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала про поездку Владимира Владимирова в Херсонскую область, где губернатор вручил награды бойцам и передал груз гуманитарной помощи.

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