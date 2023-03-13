Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Лесные пожары распространились в высокогорье Дагестана. Вот уже около недели огнем охвачены уникальные хвойные леса в Левашинском районе республики.

С первыми очагами возгорания местные жители пытались бороться самостоятельно. Люди, вооружившись лопатами, отчаянно боролись с огнем, но безрезультатно - пламя отвоевывало территорию быстро, метр за метром пожирая растительность.

К тушению ландшафтного пожара подключились официальные органы - сотрудники МЧС и представители комитета по лесному хозяйству. Привлечена спецтехника. В схватку с огнем вступили более 200 человек, в том числе десятки неравнодушных местных жителей.

У места возгорания была обустроена двухкилометровая минерализованная полоса.

- Для выжигания горючих материалов и сухостоев и недопущения распространения пожара, от минерализованной полосы в сторону очагов пожара пущен встречный пал, который находится под контролем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Бушующее пламя удалось остановить к утру 13 марта.

- По состоянию на 8 утра понедельника 13 марта открытого горения нет, имеются отдельные разрозненные очаги тления. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в ведомстве.

Тем временем, на месте ЧП все еще продолжаются работы. Для ликвидации очагов возгорания в Левашинском районе сосредоточена группировка 118 человек из числа местных жителей, МЧС и комитета по лесному хозяйству.

По предварительным оценкам, огнем уничтожено порядка 20 гектаров уникального хвойного леса в горах Левашинского района Дагестана. Точные цифры и сумму ущерба специалисты смогут назвать позже, когда будут исключены все риски распространения возгорания.

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