Жительницу Дагестана оправдали за убийство мужа на Новый год. Как она доказала свою невиновность

Женщина почти год провела в СИЗО и потеряла работу Фото: Артем КИЛЬКИН

В России с 2019 года бытует мнение, что оправдательных приговоров в отечественных судах настолько мало, что каждое такое решение - чудо. При этом нередко сроки получают те, кому пришлось обороняться от агрессии других. Среди них много женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Иногда, правда, обвиняемым по бытовым убийствам удается доказать свою невиновность.

В декабре 2021 года проводница поезда Наталья из Махачкалы взяла отпуск, чтобы провести Новый год дома. Она планировала отметить все праздники со своим мужем.

Вечер проходил хорошо. Наталья накрыла на стол, составила своему мужу компанию в распитие алкоголя. И пара даже на радостной ноте встретила куранты и новогодние салюты. Затем застолье продолжилось. В третьем часу ночи мужчина зачем-то стал ворошить прошлые обиды - он давно подозревал, что спутница регулярно изменяет ему во время своих рабочих поездок.

Поначалу это была обычная устная ссора. Но затем мужчина набросился на Наталью и стал душить. Женщине удалось нащупать на столе нож и воткнуть его в грудь нападавшего: удар пришелся в сердце и сердечную сорочку. Как только Наталья дала отпор - спутник перестал душить.

Тем не менее супруга не оставила своего мужа и начала оказывать медицинскую помощь. Пострадавший умер в республиканской больнице. А против женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ей грозило серьезное наказание - от восьми лет лишения свободы.

Однако юристам и женщине удалось убедить присяжных в том, что у обвиняемой не было умысла на убийство. Еще до вынесения вердикта дело хотели переквалифицировать по другой статье - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека". Но суд сослался на 37 статью УК РФ.

- Действия обвиняемой признали необходимой обороной, поскольку во время удара ножом муж душил ее. Иными словами, ее жизнь была в опасности, что позволяет причинить вред посягающему лицу. При этом учитывалось, что инициатором драки был пострадавший. Накануне по решение Кировского районного суда Махачкалы Наталья была оправдана, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Оправдательный приговор Наталья ждала в СИЗО, из-за чего потеряла работу. Собеседник издания рассказал, что женщина думает обратиться в суд, чтобы ей компенсировали моральный ущерб.

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